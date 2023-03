Zyski rosyjskiego koncernu samochodowego spadły siedmiokrotnie

Zakłady AwtoWAZ nie zaliczą zeszłego roku do udanych. Koncern z Toljatii odnotowały radykalny spadek dochodu.

W 2022 roku przychody AwtoWAZ spadły o 43,7 proc., do 169,574 mld rubli, wynika ze sprawozdań finansowych spółki. Producent samochodów ciągle odnotował jeszcze zysk, choć spadł on 7,2 razy (o 86,2 proc.), do 206,6 mln rubli, podała we wtorek agencja informacyjna Interfax.

Obroty ze sprzedaży AwtoWAZ w Rosji wyniosły 162,5 mld rubli (spadek o 41,6 proc.), z eksportu – 7,1 mld rubli (spadek 69,4%). Firma zwraca uwagę, że Łada jest eksportowana jest głównie na Białoruś, do Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Egiptu.

Koszt własny sprzedaży spadł o 40,3 proc. do 173,7 mld rubli. W szczególności dzięki obniżeniu kosztów materiałowych o 45,2 proc. (do 124 mld rubli) oraz wpływom dotacji przemysłowych – rekompensacyjnych o 40,7 proc. (do 35 mld rubli).

Koszty sprzedaży producenta samochodów spadły o 37,4 proc. do 5,2 mld rubli. W ich strukturze najbardziej obniżyły się koszty usług transportowych (o 45,2 proc., do 2,3 mld rubli) oraz reklamy (o 55,1 proc., do 987,6 mln rubli).

Pozostałe przychody koncernu wzrosły 9,4 razy i wyniosły 15,7 mld rubli. Wynika to głównie z dochodów z cesji prawa do dochodzenia roszczeń od CJSC Renault Rosja (przeniesiona do Moskwy stołeczna fabryka samochodów, dawniej należąca do Renault) na rzecz AwtoWAZ za 12,2 mld rubli. Przyczyniło się do tego również umorzenie długu Renault na sumę niemal 2,2 miliarda rubli.

Inne wydatki producenta samochodów wzrosły prawie 2,2 razy, do 6,5 miliarda rubli. W szczególności rezerwa na amortyzację środków trwałych dla pojazdów wycofanych z produkcji wyniosła 2,7 mld rubli.

Koszty zarządzania ogólnego spadły o 6,9 proc. do 6,1 mld rubli.

Całkowite zadłużenie firmy zmniejszyło się o 3,9 proc. do 181,745 mld rubli.

interfax.ru/kresy.pl