Wzrost płacy realnej w Rosji

Wzrost płac realnych w Federacji Rosyjskiej, a więc po uwzględnieniu wskaźnika inflacji, osiągnął dwucyfrowy poziom, jak podał miejscowy urząd statystyczny Rosstat.



Według niego w marcu 2024 r. płace realne były średnio wyższe o 12,9 proc., po 10,8-procentowym wzroście odnotowanym w lutym i odczycie 8,5-procentowego wzrostu w styczniu. W związku z tym przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Federacji Rosyjskiej w ujęciu nominalnym w marcu 2024 r. wyniosło 87 740 rubli i nominalnie wzrosło o 21,6 proc. w porównaniu z marcem 2023 r. zrelacjonowała agencja informacyjna Interfax. To równowartość około 3921 złotych.



Interfax przypomniał, że w 2023 r. realne przeciętne wynagrodzenie w Federacji Rosyjskiej wzrosło o 7,8 proc., co stanowiło znacznie większą dynamikę wzrostu niż w 2022 r. kiedy to jego wzrost wyniósł zaledwie 0,3 proc.

W kwietniu Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej podniosło prognozę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia realnego w 2024 r. do 6,5 proc. (z 2,5 proc. we wrześniowej wersji prognozy). W 2025 r. – do 3,6 proc. (z 2,6 proc.), w 2026 r. – do 2,8 proc. (z 2,3 proc.).

Z kolei rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego podało w środę swoje oceny wzrostu gospodarczego w kraju. Odczyt za kwiecień wynosi 4,4 proc. w stosunku rocznym, co również znamionuje jego zwiększoną dynamikę, bowiem w marcu wskaźnik ten wynosił jeszcze 4,2 proc., jak podał Interfax. Agencja przypomniała, że w całym 2023 r. wzrost PKB wyniósł w Rosji 3,6 proc.

W końcu kwietnia Ministerstwo zwiększyło swoją prognozę wzrostu gospodarczego w roku bieżącym do 2,8 proc., podczas gdy we wrześniu podawało jeszcze wartość 2,3 proc.

Swoją prognozę w tym względzie podwyższył także bank centralny, z 1,0-2,0 proc. do 2,5-3,5 proc.

interfax.ru/kresy.pl