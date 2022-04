Litewska filia Orlenu nie przerabia już rosyjskiej ropy

Blinken został zapytany, czy zniesienie sankcji na Rosję może być częścią negocjacji między Rosją i Ukrainą. Zaznaczył, że kraje, które nałożyły sankcje, będą kierować się tym, czego chce Ukraina. "Jeśli Ukraina uzna, że może zakończyć tę wojnę, śmierć i zniszczenie, zapewnić sobie dalszą niepodległość i suwerenność, a będzie to wymagać zniesienia sankcji, to oczywiście to rozważymy" - powiedział. Podkreślił, że celem sankcji jest zmiana zachowania Rosji. "Jeśli w wyniku negocjacji, sankcji, presji, poparcia dla Ukrainy właśnie to osiągniemy, to w pewnym momencie sankcje znikną" - dodał.

Wcześniej zastrzegł jednak, że aktualnie USA pracują nad rozszerzeniem pakietu sankcji.