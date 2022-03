Białoruś i Rosja chcą zrezygnować z dolara we wzajemnych rozliczeniach

Premier Białorusi zasugerował, że dwa państwa mogą odejść od dolara w rozliczeniach handlu surowcami energetycznymi.

Na słowa Romana Gołowczenki powołała się rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti, która jako swoje źródło podaje służbę prasową rządu Białorusi. Jego szef zapowiedział, że Białoruś będzie płacić Rosji za gaz ziemny i ropę naftową rosyjskimi rublami.

„Podjęto decyzję o restrukturyzacji i ratach [spłat] kredytów państwowych udzielonych przez Rosję, przenosząc je z waluty obcej na rubla rosyjskiego. Zasadniczo dotyczy to wszystkich naszych umów” – powiedział Gołowczenko. Tłumacząc ten ruch białoruski premier odniósł się do „znanych uwarunkowań”.

„Nie ma już żadnego sensu przywiązywanie się do trzeciej waluty. Dawno już o tym mówiliśmy i w końcu nie byłoby szczęścia, nieszczęście pomogło” – powiedział Gołowczenko. Uznał on za stosowne podkreślić, że między Białorusią i Rosją nie ma żadnych kwestii spornych i we wszystkich sprawach relacji dwustronnych osiągnęły one porozumienie.

W reakcji na rozpoczęcie przez Rosję inwazji zbrojnej na Ukrainę USA i Unia Europejska obłożyły Rosję rozległymi sankcjami, także na płaszczyźnie finansowej. Część czołowych rosyjskich instytucji finansowych została odcięta od systemu bankowości elektronicznej SWIFT, a Unia Europejska ograniczyła podaż euro na rynek rosyjski.

ria.ru/kresy.pl