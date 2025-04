Gdynia. Trzech Hindusów trafiło do aresztu za rozbój

Policja zatrzymała trzech obywateli Indii, podejrzanych o dokonanie rozboju na terenie Gdyni. Cudzoziemcy trafili do aresztu. Poszkodowany to także Hindus.

Zgłoszenie o rozboju policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Redłowie otrzymali w piątek, 11 kwietnia br., około 19.00. Funkcjonariusze pojechali na ul. Wielkokacką, gdzie doszło do zdarzenia i ustalili, że 36-letni obywatel Indii umówił się z poznanym kilka dni wcześniej mężczyzną.

Kiedy cudzoziemiec przyjechał na umówione miejsce okazało się, że jego znajomy jest w towarzystwie dwóch kolegów. Następnie został zaatakowany przez mężczyzn, którzy pobili go, ukradli pieniądze w kwocie 2200 zł i 230 dolarów oraz złoty łańcuszek, po czym uciekli. Na miejsce przyjechał przewodnik z psem służbowym oraz technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady.

“Policjanci ustalili, że sprawcy następnego dnia prawdopodobnie chcą opuścić kraj i wsiedli do pociągu jadącego w kierunku Warszawy. Mundurowi od razu przekazali tę informację do Komendy Rejonowej Policji w Warszawie. W tym czasie, dyżurni prowadzili intensywne działania aby udaremnić ucieczkę sprawców rozboju” – podaje policja.

“Policjanci ustalili dokładną godzinę przyjazdu do najbliższej stacji, numer peronu i toru oraz wagonu, w którym znajdują się mężczyźni. Następnie skontaktowali się z Komendą Powiatową Policji w Legionowie, z której został wysłany na stację patrol Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Tam pociąg został wstrzymany do momentu zatrzymania sprawców rozboju przez funkcjonariuszy z Warszawy. Dyżurny skierował kryminalnych z Redłowa i z gdyńskiej komendy do Legionowa celem przeprowadzenia konwoju z zatrzymanymi do Gdyni” – czytamy.

Sprawcami okazali się obywatele Indii, obaj w wieku 22 lat. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty i decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu.

Następnie policjanci dotarli do adresu, pod którym przebywał trzeci sprawca, 30-letni obywatel Indii. Do jego zatrzymania doszło w niedzielę 13 kwietnia. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

