F-35 wciąż za drogie. Kongresmeni zapowiadają, że nie będzie więcej pieniędzy na dodatkowe samoloty

Wpływowi kongresmeni komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów USA zapowiadają, że jeśli nie zostaną rozwiązane problemy z F-35, dotyczące m.in. za wysokich kosztów utrzymania i opóźnień, to nie zgodzą się na zwiększenie finansowania, by dokupić więcej tych myśliwców.

W ubiegłym tygodniu Donald Norcross i John Garamendi, dwaj wpływowi, amerykańscy kongresmeni z Partii Demokratycznej zasiadający w komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów ostrzegli, że nie poprą zwiększenia liczby myśliwców F-35 w budżecie na 2022 rok, jeśli program nie poczyni postępów w zajmowaniu się długą listą problemów. Dotyczą one m.in. kosztów tych nowoczesnych myśliwców.

„Jeśli ten program dalej nie będzie w stanie znacząco kontrolować i zmniejszyć rzeczywistych i spodziewanych kosztów utrzymania, to może powinniśmy zainwestować w inne, bardziej opłacalne programy i wypełnić operacyjną lukę, potencjalnie ponad 800 myśliwców taktycznych” – powiedział Norcross. Podczas wysłuchania w Kongresie na temat F-35 zapowiedział, że nie poprze żadnych wniosków o dodatkowe samoloty ponadto, co zapisano w bieżącej ustawie budżetowej.

Z kolei Garamendi podkreślał w Kongresie, że program F-35 znacząco przekracza budżet i nie zapewnia obiecywanych zdolności. Dodał, że w zakresie zdolności do wykonywania zadań samoloty te „nawet nie zbliżają się do progu w zakresie serwisowania”. Zaznaczył, że skończyły się czasy, kiedy zbrojeniówka w formie rozwiązania prosiła o dodatkowe pieniądze i otrzymywała je.

„Nie oczekujcie więcej pieniędzy. Nie oczekujcie, że będziecie mieć więcej kupionych samolotów niż tyle, ile zatwierdzono w prezydenckim budżecie” – powiedział Garamendi.

Obaj kongresmeni zwracali uwagę na liczne problemy trapiące program F-35, m.in. ciągłe braki silników oraz koszty utrzymania, które ich zdaniem będą nie do pokrycia, jeśli pozostaną na obecnym poziomie. Norcross zaznaczył też, że program aktualizacji systemu komputerowego F-35 już jest 5 miesięcy w tyle, a jego budżet zostanie przekroczony o blisko 450 mln dol. Ponadto, zapowiadają się opóźnienia w programie modernizacyjnym do wersji Block 4, który zakłada m.in. dodanie nowego uzbrojenia.

W opinii serwisu „Defense News”, komentarze obu kongresmenów może wskazywać, że w Kongresie zmienia się nastawienie względem programu F-35 Joint Strike Fighter, który od kilku lat mógł liczyć na coroczne, dodatkowe środki na większą liczbę maszyn. Również Republikanie przyznają, że jeśli nie będzie poprawy, to program mogą dotknąć cięcia. To tym bardziej możliwe, że krytycznie do obecnej sytuacji nastawiony jest przewodniczący komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów, Adam Smith. Niedawno mówił on, że zamierza dalej naciskać na biuro programu F-35 i na producenta, koncern Lockheed Martin.

„Wiem jak ważny jest F-35. (…) Ale przy kosztach lotu 38 tys. dolarów za godzinę i ze wskaźnikiem dostępności poniżej 50 procent, z silnikiem który najwyraźniej po 2030 roku stanie się bardzo trudny w naprawie, przez co jeszcze mniej samolotów będzie dostępnych, uważam, że stać nas na więcej” – powiedział Smith.

„Defense News”, zaznacza też, że choć siły powietrzne i marynarka wojenna USA, jak również korpus Marines, wciąż umieszczały dodatkowe F-35 na swoich „niefinansowanych listach priorytetowych”, to pojawiły się sygnały, że przynajmniej lotnictwo mogłoby wycofać się z tej praktyki. Gen. Clint Hinote, wiceszef sztabu amerykańskich sił powietrznych powiedział, że tylko F-35 w nadchodzącej, zmodyfikowanej wersji Block 4 mogłyby zostać użyte w ewentualnej walce z niemal równorzędnym partnerem, jak Chiny.

Dyrektor Biura Programu F-35, gen. Eric Fick poproszony o oszacowanie dodatkowych kosztów nadprogramowych samolotów powiedział, że 100 kolejnych myśliwców, przy 250 godzinach lotu rocznie to „25 tys. godzin ekstra”, co przy obecnych kosztach daje ponad 41 tys. dolarów za godzinę.

„Służby mają samolot, na którego latanie nie mogą sobie pozwolić; przynajmniej nie w taki sposób, w jaki chcą latać, na dłuższą metę ” – powiedziała z kolei Diana Maurer, szefowa jednego z działów Biura Odpowiedzialności Rządu USA.

Niedawno pisaliśmy, że koszt silnika F-35 ma wzrosnąć o 3 procent z powodu wycofania Turcji z programu.

