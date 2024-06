Duda: Są politycy w Polsce, którzy powinni przeprosić polskich żołnierzy [+VIDEO]

W siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku odbyło się zwołane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

W poniedziałek w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku odbyło się zwołane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenie miało charakter wyjazdowy w związku z kryzysem na granicy państwowej z Białorusią, gdzie w ostatnim czasie nasilają się próby siłowego sforsowania granicy przez grupy nielegalnych migrantów.

Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy, by uczcić pamięć szeregowego Mateusza Sitka – żołnierza 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, który został śmiertelnie zraniony podczas patrolowania polsko–białoruskiej granicy.

Zobacz też: Rząd zatwierdził utworzenie tymczasowej strefy buforowej na granicy z Białorusią

“Dzisiaj to przede wszystkim nasz żołnierz, a nie ten, kto napada na Rzeczpospolitą i kto próbuje się przedrzeć przez naszą granicę, zasługuje na bezpieczeństwo i ochronę” – podkreślił Andrzej Duda. “Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by ustalić sprawców tego morderstwa i w należyty sposób ukarać niezależnie od tego, gdzie są. Nie możemy pozwolić na to, by podnoszono rękę nie tyko na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy, ale przede wszystkim na Rzeczpospolitą”.

“Chciałem, aby to spotkanie tutaj było, poprzez naszą obecność, wyrazem wspólnego i jednolitego wsparcia wszystkich najważniejszych przedstawicieli polskiej sceny politycznej dla obrony granicy Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim dla obrońców tej granicy” – zaznaczył Andrzej Duda.

“Przez okres tych ponad dwóch lat, od lata 2021 r., bardzo różnie bywało i niestety byli politycy na naszej scenie politycznej, którzy w brutalny sposób atakowali naszych funkcjonariuszy. Można śmiało powiedzieć, że kalali polski mundur. Wyrażam satysfakcję, że dzisiaj liczba takich, którzy, spośród polskich polityków, pozwalają sobie na tego typu zachowania, zmalała w zasadzie do zera i że wsparcie dla żołnierzy i funkcjonariuszy broniących naszej granicy jest w zasadzie jednolite. Ale myślę, że są tacy politycy w Polsce, którzy po prostu powinni przeprosić za swoje zachowania polskich żołnierzy, tych, którzy nosili mundur i tych, którzy bronili naszej granicy i naszego bezpieczeństwa” – mówił prezydent.

Kresy.pl