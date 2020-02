Czy KE powinna zajmować się reformą sądów w Polsce? [SONDAŻ]

Jak wynika z sondażu SW Research dla rp.pl, tylko co czwarty ankietowany Polak uważa, że Komisja Europejska nie powinna zajmować się sprawą reformy sądownictwa w Polsce. Blisko 60 proc. uważa, że powinna, choć część z nich jest zdania, że ostateczna decyzja należy do rządu.

W ramach sondażu przeprowadzonego przez pracownię SW Research dla portalu dziennika „Rzeczpospolita”, rp.pl, ankietowanym Polakom zadano pytanie, czy Komisja Europejska powinna zajmować się sprawą reformy sądownictwa w Polsce.

36,6 proc. respondentów odpowiedziało zdecydowanie, że tak. 22 proc. wskazało odpowiedź „Tak, ale ostateczna decyzja ws. reformy powinna należeć do polskiego rządu”. 27,3 proc. ankietowanych uważa, że KE nie powinna zajmować się zmianami w polskim sądownictwie . 14,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. Według „Rz” pokazuje to, że ponad połowa Polaków uważa, iż Komisja Europejska powinna zajmować się sprawą reformy sądownictwa w Polsce.

Komentujący wyniki sondażu Piotr Zimolzak z SW Research zauważył, że kobiety częściej niż mężczyźni opowiadają się za tym, by KE zajmowała się sprawą zmian w polskim sądownictwie (62 proc. wobec 55 proc.). Taki pogląd częściej podzielają też osoby powyżej 50 roku życia (63 proc.), ankietowani o wykształceniu podstawowym lub gimnazjalnym (62 proc.), ludzie bardzo słabo zarabiający, o dochodzie netto poniżej 1000 zł (66 proc.), a także badani z dużych miast, od 100 do 199 tys. mieszkańców (69 proc.).

W czwartek upłynął termin, w którym polski rząd miał czas na odpowiedź na wniosek Komisji Europejskiej do TSUE o „zamrożenie” Izby Dyscyplinarnej SN w związku z wątpliwościami KE ws. kształtu reformy sądownictwa w Polsce. Według „Rzeczpospolitej” rząd ma odpowiedzieć, że Izba działa zarówno zgodnie z prawem polskim, jak i unijnym. Przedstawiciele Komisji twierdzą, że wprowadzane przez rząd zmiany stanowią „systematyczne zagrożenie praworządności w Polsce” i chcą być zaangażowani w dialog z polskim rządem, jednocześnie stojąc na straży traktatów UE. Z kolei zdaniem polityków obozu rządzącego, Unia Europejska nie ma kompetencji, by ingerować w kształt reformy sądownictwa w Polsce,gdyż należy to do kompetencji krajów członkowskich.

Jak pisaliśmy wcześniej, z sondażu dla RMF FM i „DGP” wynika, że blisko 2/3 Polaków uważa, iż w Polsce ważniejsze od prawa unijnego powinno być prawo krajowe, zaś prawie 80 proc. ankietowanych wyżej niż regulacje UE stawia polską konstytucję. Jednocześnie, prawie połowa badanych popiera działania KE wobec Polski ws. zmian w sądownictwie. 47,2 proc. respondentów ocenia działania Komisji pozytywnie, z czego 30,5 proc. – zdecydowanie pozytywnie.

rp.pl / Kresy.pl