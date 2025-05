CNN: Putin może zmieniać cele wojenne

Z najnowszych ustaleń wywiadu zachodniego wynika, że Władimir Putin może skupiać się obecnie na celach krótkoterminowych, takich jak umacnianie kontroli nad zdobytymi terytoriami na Ukrainie i stabilizacja rosyjskiej gospodarki – podała stacja CNN, powołując się na anonimowe źródła.

Prezydent Rosji Władimir Putin może obecnie koncentrować się na krótkoterminowych celach w toczącej się wojnie na Ukrainie, takich jak umocnienie władzy na zajętych terenach oraz stymulowanie trudnej sytuacji gospodarczej w Rosji – poinformowała w czwartek stacja CNN, powołując się na anonimowe źródła związane z amerykańskim i zachodnim wywiadem.

Według informacji uzyskanych przez CNN, nowe ustalenia wywiadowcze sugerują zmianę podejścia Putina w porównaniu do wcześniejszych ocen, które wskazywały, że dążył on do długoterminowego konfliktu z Ukrainą, wierząc, że przynosi mu on korzyści strategiczne. „To wskazuje na ewolucję w stosunku do ostatnich ocen amerykańskiego i zachodniego wywiadu, które sugerowały, że Putin uważa stan wojny za korzystny dla siebie, że posiada impet i zasoby ludzkie, by toczyć dłuższą walkę z osłabioną Ukrainą i zdobyć cały kraj” – napisano w analizie CNN.

Dwóch amerykańskich urzędników zaznajomionych ze sprawą przyznało, że takie postrzeganie zmiany w myśleniu Putina może wspierać strategię prezydenta Donalda Trumpa i jego zespołu negocjacyjnego, którzy liczą na większą gotowość Moskwy do rozważenia porozumienia pokojowego.

Mimo to, jak podaje CNN, wysocy rangą urzędnicy USA pozostają sceptyczni wobec deklaracji Putina o chęci zakończenia wojny, nawet pomimo „hojnej” propozycji dotyczącej ukraińskich terytoriów. „Myślę, że może zastanawia się – nie chcę powiedzieć, że myśli mniej – ale rozważa, co jest rozsądnym celem krótkoterminowym” – powiedział wysoki rangą przedstawiciel zachodniego wywiadu.

CNN wskazuje także, że Rosja nie porzuciła dalekosiężnych ambicji wobec Ukrainy. Urzędnik europejski ocenił, że Moskwa jest gotowa „grać” z Waszyngtonem i ograniczyć bieżące cele, by poprawić relacje, jednak „wyraźnie nie porzuciła swoich maksymalistycznych celów w tej wojnie”. Cytowany urzędnik dodał: „Kreml liczy na to, że poprawa relacji odciągnie uwagę po taktycznej pauzie, a następnie będzie mógł ponownie wykorzystać zestaw narzędzi militarnych, gospodarczych, informacyjnych i politycznych do osiągnięcia pełnych celów Putina na Ukrainie i poza nią”.

Według źródeł CNN, jeszcze na początku roku amerykański wywiad ostrzegał doradców Trumpa, że „kontrola nad Ukrainą nadal pozostaje priorytetem Putina”, a sam prezydent Rosji chce wykorzystać ewentualne pośpiechy w negocjacjach.

Kresy.pl/CNN