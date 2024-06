“Chcemy wszystkim ułatwić życie” – europoseł Konfederacji odpowiada na pytanie o związki partnerskie

Konfederacja chce wszystkim ułatwić życie, nawet osobom homoseksualnym – oświadczył Marcin Sypniewski, europoseł Konfederacji, zapytany o ustawę o związkach partnerskich.

Europoseł Marcin Sypniewski (Konfederacja, Nowa Nadzieja) wypowiadał się w programie “Fakt Live”. “Jesteśmy za tym, żeby przepisy podatkowe były jasne, proste, żeby ludzie płacili niskie podatki i do tego, żeby każdy mógł sobie upoważnić, kto może go odwiedzać w szpitalu. I nie patrzymy tutaj, czy ktoś jest w związku, czy nie jest w związku. Państwo się nie powinno zajmować tym, kto z kim żyje i w jaki sposób. Konfederacja rzeczywiście wszystkim chce uprościć życie, nawet osobom homoseksualnym. My w ogóle nie patrzymy na orientację seksualną, nie ma to dla nas żadnego znaczenia” – stwierdził, cytowany w czwartek przez Fakt.

Polityk wyraził opinię, że to zmiana prawa podatkowego ma ułatwić niektórym parom życie w Polsce.

“Zdaniem Konfederacji nie trzeba uchwalać odrębnej ustawy i zrównywać związki nieformalne z małżeństwami w niektórych elementach, tylko po prostu zmienić prawo podatkowe, które jest tak zagmatwane, że rzeczywiście osoby, które razem żyją, nie mogą z tego czerpać korzyści podatkowych. Tak samo, jeżeli chodzi o odwiedziny w szpitalu i dziedziczenie” – powiedział.

Wprowadzenie związków partnerskich było jednym ze “stu konkretów” przedstawiony w ramach kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Lewica chce wręcz nadania związkom homoseksualistów statusu małżeństwa i możliwości adopcji dzieci. Niemniej lewicowcy popierają projkt ustawy o związkach partnerskich w obecnej formie przygotowanej przez minister ds. równości Katarzynę Kotulę, podobnie jak Polska 2050.

Projekt zakłada m.in. wspólne nazwisko, prawo do wspólnego rozliczania się, prawo do informacji medycznej i prawo do odwiedzania się w szpitalu. Opierało się przeciw niemu Polskie Stronnictwo Ludowe niemniej prawdopodobnie koalicja jest już blisko porozumienia bowiem w piątek projekt, jako rządowy, ma zostać zaprezentowany opinii publicznej, jak podał w czwartek Bankier.pl.

fakt.pl / Kresy.pl