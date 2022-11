Borsuk na testach poligonowych [+FOTO/VIDEO]

W poniedziałek na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu odbyła się prezentacja bojowego wozu piechoty Borsuk, który przechodzi aktualnie badania kwalifikacyjne.

W poniedziałek, 14 listopada na strzelnicy czołgowej szef MON Mariusz Błaszczak obserwował testy nowego, polskiego bojowego wozu piechoty Borsuk w warunkach poligonowych.

Na poligonie istnieje możliwość sprawdzenia także szybkostrzelności armaty, w którą uzbrojony jest #Borsuk z #HSW.

„Konsekwentnie modernizujemy wyposażenie Wojska Polskiego. Jednym z ważnych elementów tego procesu jest zastąpienie wysłużonych bojowych wozów pancernych nowymi pojazdami. Te nowe pojazdy muszą odznaczać się tym, że są z najwyższej półki. Tym, że są interoperacyjne ze sprzętem naszych sojuszników. Stąd też, nie przypadkiem, obok testowanego bojowego wozu pancernego Borsuk stoi amerykański Bradley. Zależy nam na tym, żeby ten sprzęt był interoperacyjny ze sprzętem sojuszników z NATO” – powiedział Mariusz Błaszczak.

BWP Borsuk to następca pojazdów BWP-1 i jest obecnie testowany przez żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. To nowoczesny pojazd gąsienicowy przeznaczony dla pododdziałów piechoty zmechanizowanej. W skład załogi wchodzi dowódca, działonowy operator i kierowca. Pojazd zdolny jest do transportu w przedziale desantowym sześciu żołnierzy w rejony pola walki.

BWP Borsuk charakteryzuje się zdolnością pokonywania przeszkód wodnych pływaniem oraz zdolnością do działań w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Chroni załogi i żołnierzy desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników przeciwpancernych, a także przed wybuchami min oraz improwizowanych ładunków wybuchowych. Jego prędkość maksymalna po drogach utwardzonych wynosi 65 km/h, z kolei pływać może z maksymalną prędkością do 8 km/h. Masa Borsuka w wariancie podstawowym wynosi 28 ton.

Na strzelnicy czołgowej szef MON @mblaszczak obserwował dziś testy nowego 🇵🇱 bojowego wozu piechoty Borsuk w warunkach poligonowych. Będą one podstawowym sprzętem @ZAWISZACY obok zamówionych z Korei Południowej czołgów K2.

📝 https://t.co/WcuIpB2cxE

📸 https://t.co/3msOi2VNqX pic.twitter.com/GWl3AX5MvK — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 14, 2022

„Potrzeby Wojska Polskiego są bardzo duże. Znacząco przekraczają 1000 sztuk, a więc będzie to jeden z większych kontraktów zawartych z polskim przemysłem zbrojeniowym. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy testują BWP Borsuk. Cieszę się z tego, że wozy testowane są właśnie tu, w północno-wschodniej Polsce. W przyszłości trafią właśnie do 16. Dywizji Zmechanizowanej, w pierwszej kolejności do 15. Brygady Zmechanizowanej” – zaznaczył szef MON.

