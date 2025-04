Atak nożowniczy Jamajczyka w Warszawie – Polak z ciężkimi obrażeniami [+VIDEO]

W samym centrum Warszawy 50-letni obywatel Jamajki zaatakował nożem Polaka. Został już zatrzymany przez policjantów. Postawiono mu poważny zarzut.

Do ataku doszło na przystanu tramwajowym na warszawskim Placu Bankowym. Policja nie podała konkretnej daty zdarzenia ograniczając się do określenia jego czasu sformułowaniem “pod koniec marca”. Incydent wyniknął z kłótni do jakiej między Jamajczykiem a 27-letnim obywatelem Polski doszło jeszcze w tramwaju. Gdy wysiedli z tramwaju doszło między nimi do “szarpaniny”, w trakcie której imigrant sięgnął po nóż i zadał Polakowi ciosy w klatkę piersiową i rękę. Pozostawiając ofiarę z ciężkimi obrażeniami Jamajczyk uciekł z miejsca zdarzenia, jak twierdzi sama policja. Zdarzenie zostało nagrane, a zapis policja opublikowała na X.

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 50-letniego obywatela Jamajki podejrzanego o zaatakowanie nożem 27-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło pod koniec marca na przystanku tramwajowym przy Placu Bankowym. Sprawca ranił pokrzywdzonego ostrym narzędziem w klatkę piersiową.… pic.twitter.com/vuIIeeMVJJ — Policja Warszawa (@Policja_KSP) April 8, 2025

Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie uratowano jego życie. Funkcjonariusze ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, jak podaje strona internetowa zdołali ustalić miejsce pobytu podejrzanego i zatrzymać go. Jamajczyk trafił na komendę przy ulicy Wilczej. Policja nie skonkretyzowała jednak daty zatrzymania.

Imigrant usłyszał zarzuty o “spowodowanie u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu”, podała policja.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ wystąpiła o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego na trzy miesiące. Sąd przychylił się do tego wniosku i Jamajczyk trafił za kraty.

Za czyn o popełnienie którego podejrzany jest Jamajczyk grozi mu do 20 lat więzienia.

Czytaj także: Ukraińcy, Gruzini i Białorusini najczęściej łamią prawo w Polsce

srodmiescie.policja.gov.pl/kresy.pl