BBC: Protestował przed konsulatem Chin. Został wciągnięty do środka i pobity [+VIDEO]

Uczestnik manifestacji na rzecz Hongkongu, która odbyła się przed konsulatem Chin w Manchesterze, został wciągnięty przez jego pracowników do środka i pobity – podała stacja BBC w poniedziałek. Brytyjskie MSZ oświadczyło, że będzie pilnie domagać się wyjaśnień zajścia. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. MSZ Chin odpiera zarzuty w tej sprawie.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę przed konsulatem Chin w Manchesterze. Grupa osób, która wyszła z konsulatu, miała zniszczyć transparenty przyniesione przez uczestników pikiety. Uczestnicy manifestacji usiłowali ich powstrzymać – przekazał stacji BBC mężczyzna, który miał zostać pobity. Doszło do szarpaniny. Pracownicy konsulatu wciągnęli jednego z protestujących na teren placówki, następnie go pobili. Wcześniej poprosili protestujących o przejście na przeciwną stronę ulicy – relacjonuje BBC.

Jak podaje BBC, z konsulatu wyszło co najmniej ośmiu mężczyzn. Część z nich miała kaski i kamizelki ochronne. Na miejscu było dwóch policjantów, a w ciągu kilku minut od rozpoczęcia zamieszek pojawili się następni. Zebrali się przy bramie konsulatu, próbując przerwać walki i cofnąć protestujących. Jeden z funkcjonariuszy wszedł na teren konsulatu i wyprowadził mężczyznę, który został tam wciągnięty.

Masked men came out of the Chinese consulate in Manchester, England today and pulled a Hong Kong pro-democracy protester into the grounds of the consulate.

There, they continued to beat him up 5 vs 1 while British police looked on for at least 30 seconds. pic.twitter.com/zQIQ1DNnER

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2022