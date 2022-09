Austriacy protestują przeciwko polityce kanclerza Schallenberga [+VIDEO]

W Wiedniu w sobotę odbył się protest przeciwko polityce kanclerza Alexandrowa Schallenberga wobec Rosji i wzrostowi cen. Część protestujących niosła rosyjskie flagi.

Tysiące Austriaków protestowało w sobotę w Wiedniu, wykrzykując hasła przeciwko UE, NATO i kanclerzowi Alexandrowi Schallenbergowi. Większość uczestników wydarzenia maszerowała pod flagami państwowymi, niewielka grupa osób niosła flagi Rosji.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu w Pradze odbyła się wielka demonstracja pod hasłem „Republika Czeska przede wszystkim”. Około 70 tys. protestujących żądało dymisji rządu Petra Fiali, neutralności wobec wojny na Ukrainie, odejścia od polityki sankcji względem Rosji i dostaw taniego gazu.

Jak podaje agencja AP, w proteście uczestniczył szeroki przekrój społeczno-polityczny uczestników, „od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy”, którzy protestowali „przeciwko prozachodniemu rządowi”. Wśród uczestników byli m.in. przedstawiciele antyimigracyjnej i sceptycznej względem UE partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia, jak i komuniści.

Protestujący domagali się ustąpienia rządu premiera Petra Fiali. Krytykowali szereg elementów jego polityki, przede wszystkim poparcie dla polityki sankcji wymierzonych w Rosję, niezdolność do poradzenia sobie z inflacją i kryzysem energetycznym, szczególnie z szybko rosnącymi cenami energii, a także politykę klimatyczną i dążenie do tzw. neutralności klimatycznej. Niesiono też antyunijne i antynatowskie transparenty.

100,000 People Came to a Rally in Prague, Czech Republic They demand that the authorities take a neutral position on the conflict in Ukraine. „The Czech Republic first of all.” They call on the government to resign, and the authorities to provide the country with cheap gas. pic.twitter.com/D7DDk6DkKW — Paul Kikos (@PKikos) September 3, 2022

Prague – a protest against the government and for its resignation – is taking place right now. pic.twitter.com/cjk9Rw6OGK — Aspang A. (@Lenncis) September 3, 2022

#Czech,#Prague ✅ +70,000 demand liberation from subordination to the @nato

⚡️The demonstrators raised slogans ( Czech in the first place) to object to their government providing help to #ukrain ▪️more than it cares about its citizens. by @khalediskef pic.twitter.com/756MppEflc — Manooch Kargar منوچ کارگر (@ma000111) September 3, 2022

Kresy.pl