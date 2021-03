AP: Naukowcy alarmują. Negatywne skutki wstrzymania badań nowotworowych z powodu pandemii

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów badają wpływ ograniczenia badań pod kątem wykrywania nowotworów spowodowany pandemią koronawirusa. Dotychczasowe wyniki są pesymistyczne, jednak sytuacja nie wszędzie jest zła – informuje agencja AP.

Pandemia Covid-18 zakłóciła na całym świecie normalny tryb działania służby zdrowia w innych obszarach, co spowodowało ograniczenie dostępu do mniej pilnych badań i zabiegów. Był on przez miesiące mocno ograniczony – podała agencja AP we wtorek. Największe obawy były związane ze wstrzymaniem rutynowych badań profilaktycznych – mammografii, kolonoskopii czy rezonansów magnetycznych.

Zdaniem niektórych naukowców, którzy zgłębiają ten temat, pełne efekty kilkumiesięcznej przerwy w wykonywaniu badań mogą uwidocznić się dopiero po latach. AP podaje, że wiele z opublikowanych już artykułów naukowych wskazuje, że w ubiegłym roku w USA zdiagnozowano znacząco mniej przypadków raka. Sugeruje to, że wiele nowotworów pozostało niewykrytych. Jednocześnie po powrocie do badań ilość pozytywnych wyników testów pod kątem chorób nowotworowych był znacznie wyższy niż normalnie.

Medium przypomina, że szef amerykańskiego Narodowego Centrum Nowotworów dr Ned Sharpless ocenił na łamach pisma „Science”, że z powodu późnego wykrycia choroby nowotworowej, w ciągu najbliższej dekady w USA umrzeć może nawet 10 tys. więcej ludzi. Wyraził opinię, że przełożenie badań mogło być prawidłową decyzją w ówczesnej sytuacji. Zbyt długie ich ograniczenie może natomiast „zmienić jeden kryzys zdrowia publicznego w wiele innych”. Także 75 organizacji zajmujących się chorobami nowotworowymi wezwało do jak najszybszego powrotu do normalnego poziomu badań.

Jednak nie wszyscy eksperci biją na alarm. Zwracają uwagę, że wczesne wykrycie jest tylko jednym z czynników, które zwiększają szanse na powodzenie terapii, niekoniecznie najważniejszym, ponieważ nowotwory rozwijają się przez lata. AP podkreśla, że analizy danych ze szpitali w Holandii i stanie Massachussetts w USA nie wykazały, by po wznowieniu większej liczby badań diagnostycznych ich wyniki wskazywały na zwiększenie liczby nowotworów w zaawansowanym stadium.

„Pandemia zrodziła również kilka kreatywnych rozwiązań, takich jak szersze wykorzystanie testów, które można przeprowadzić w domu. W Filadelfii jeden kościół współpracował z miejscowymi lekarzami i wykorzystywał program szczepionki ‚drive-thru’, aby przekazywać również testy stolca w celu wykrycia raka okrężnicy” – pisze AP.

