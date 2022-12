Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na 29 Rosomaków ewakuacji medycznej

W czwartek pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Rosomak S.A., została zawarta umowa na dostawy wozów ewakuacji medycznej na podwoziu KTO ROSOMAK.

Agencja Uzbrojenia podpisała w czwartek umowę z Rosomak S.A. na dostawę kolejnych 29 wozów ewakuacji medycznej na podwoziu kołowych transporterów opancerzonych KTO ROSOMAK.

Przedmiotem umowy jest dostawa 29 wozów ewakuacji medycznej na podwoziu KTO ROSOMAK (KTO ROSOMAK-WEM). Wartość zamówienia wynosi ok. 450 mln złotych brutto, a dostawy pojazdów zostaną zrealizowane w latach 2024-2026.

Będą to kolejne KTO ROSOMAK-WEM, które zwiększą zdolności Sił Zbrojnych RP w zakresie zabezpieczenia medycznego. W ramach wcześniejszych umów zostało pozyskanych 37 KTO ROSOMAK-WEM, które trafiły do jednostek wojskowych w latach 2008-2011.

KTO ROSOMAK-WEM przeznaczony jest do zbiórki rannych z pola walki w bezpośredniej styczności z przeciwnikiem i ich ewakuacji do rozwiniętych punktów opatrunkowych, a także do udzielania pierwszej pomocy medycznej, obejmującej zaopatrzenie ran i urazów oraz podtrzymanie i stabilizację podstawowych czynności życiowych przez załogę pojazdu.

KTO ROSOMAK-WEM wyposażony jest w system wspomagania załadunku noszy, instalację tlenową wraz z przepływomierzami i gniazdami tlenu, instalację elektryczną do zasilania urządzeń medycznych, podstawowy sprzęt ewakuacyjno-ratowniczy do udzielania pomocy medycznej, radiostację pokładową, system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy, system obrony przed bronią masowego rażenia, system ostrzegania i przeciwdziałania, przyrządy obserwacyjne, a także urządzenia do odkażania i dezaktywacji.

