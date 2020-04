Wydawanie portalu kosztuje nas miesięcznie 22 tys. PLN. Miesięczne wpływy z reklam nie przekraczają 3 tys. PLN. Pozostałe 19 tys. PLN musi pochodzić z kieszeni naszych Czytelników. W kwietniu zebraliśmy 3 tys. PLN. do pełnej kwoty brakuje nam jeszcze 16 tys.

Kresy.pl są tworzone przez 8-osobową redakcję. Na jej wynagrodzenia przeznaczamy 20 tys. PLN miesięcznie. Pozostałe 2 tys. PLN pochłaniają koszty stałe, takie jak księgowość, serwer i obsługa informatyczna.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Nasze miesięczne wpływy z darowizn wahają się między 11 a 13 tys. PLN. Oznacza to, że nasza dziura budżetowa mieści się w przedziale 6-8 tys. PLN każdego miesiąca. Obecnie jesteśmy w stanie funkcjonować dzięki poduszce finansowej, jaką stworzyliśmy sobie w przeszłości, jednak te oszczędności wystarczą nam jeszcze na co najwyżej 3-4 miesiące. Wtedy będziemy zmuszeni do zwolnienia połowy naszej redakcji, co będzie pierwszym krokiem na drodze do likwidacji naszego medium.

Miesięcznie wspiera nas około 200-250 Czytelników. To mniej niż promil wszystkich Użytkowników odwiedzających nasz portal w tym przedziale czasu. Jeśli cenisz naszą pracę, płać za nią regularnie.

Fundacja Kompania Kresowa

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 / 0.03

18-400 Łomża

nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Zobacz także: Kresy.pl w piątce najbardziej sprawdzonych mediów według badaczy z Oksfordu

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Kresy.pl