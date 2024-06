Izrael gotowy na “wojnę totalną” z Libanem i Hezbollahem

Izrael jest gotowy na “wojnę totalną” z Libanem i Hezbollahem. Dowództwo Północne Sił Obronnych Izraela zatwierdziło plany operacyjne dotyczące wojny z północnym sąsiadem.

Siły Obronne Izraela poinformowało, że Dowództwo Północne zatwierdziło plany operacyjne dotyczące wojny z Libanem. Izrael jest gotowy na „wojnę totalną” z północnym sąsiadem i ma zatwierdzone plany ofensywy wymierzonej w Hezbollah.

Takie deklaracje Tel-Awiwu są pokłosiem filmu opublikowanego przez Hezbollah, w którym zagroził atakiem na miasto portowe Hajfa. Nagranie prezentowało obszary cywilne i wojskowe, w tym centra handlowe i dzielnice mieszkalne, a także kompleks produkujący broń i baterie obrony przeciwrakietowej.

Minister spraw zagranicznych Izraela Israel Katz we wpisie na portalu X, potępił szefa Hezbollahu Hassana Nasrallaha za przechwalanie się filmowaniem portów w Hajfie, które są obsługiwane przez zagraniczne firmy z Chin i Indii. Podkreślił, że „jesteśmy bardzo blisko momentu decyzji o zmianie zasad wobec Hezbollahu i Libanu. W wojnie totalnej Hezbollah zostanie zniszczony, a Liban zostanie poważnie uderzony” – napisał.

Nasrallah boasts today about filming the ports of Haifa, operated by international companies from China and India, and threatens to attack them. We are very close to the moment of decision to change the rules against Hezbollah and Lebanon. In an all-out war, Hezbollah will be…

Czytaj: Rajdy izraelskiej armii na Zachodnim Brzegu Jordanu

Następnie Izraelskie Siły Obronne opublikowała oświadczenie. Poinformowano, że szef Dowództwa Północnego Ori Gordin oraz dowódca Dyrekcji Operacyjnej Oded Basiuk zatwierdzili we wtorek plany operacyjne oraz przeprowadzili wspólną ocenę sytuacji w Dowództwie Północnym. “W ramach oceny sytuacyjnej zatwierdzono i zatwierdzono plany operacyjne ofensywy w Libanie oraz podjęto decyzje o kontynuacji zwiększania gotowości wojsk w terenie” – Siły Obronne Izraela.

The Commanding Officer of the Northern Command, MG Ori Gordin, and the Head of the Operations Directorate, MG Oded Basiuk, approved operational plans and held a joint situational assessment in the Northern Command earlier today.

As part of the situational assessment,…

— Israel Defense Forces (@IDF) June 18, 2024