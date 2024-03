Do Straży Granicznej trafiły nowe noktowizory i termowizory. Będą służyły funkcjonariuszom na granicy z Ukrainą

67 nowych urządzeń optoelektronicznych trafiło do funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Funkcjonariusze z Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej zrealizowali zakup 30 kompletów monokularów noktowizyjnych MU-3AM produkcji PCO za kwotę 1 743 525,00 zł brutto oraz 37 kompletów kamer termowizyjnych niechłodzonych NPL-1T za kwotę 2 511 696,90 zł brutto.

Zakupione kamery termowizyjne niechłodzone NPL-1T i monokulary noktowizyjne MU-3AM to urządzenia pozwalające na prowadzenie obserwacji w warunkach niskiego oświetlenia lub braku oświetla zewnętrznego głównie warunkach nocnych. Mogą być wykorzystywane przez indywidualnych funkcjonariuszy SG i stanowią istotny element wyposażenia funkcjonariuszy wykonujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub działań specjalistycznych. Pozwalają na wczesne wykrywanie zagrożeń i prowadzenie obserwacji i identyfikacji osób na większe odległości. Ergonomiczny kształt urządzeń oraz niewielka waga ułatwiają użytkowanie w warunkach terenowych.

Dodatkowo lornetka termowizyjna NPL-1T oferuje możliwość zapisu obrazu, a także współpracy z innymi urządzeniami. Obraz termowizyjny jest prezentowany na dwóch wyświetlaczach OLED lub może być wysyłany poprzez cyfrowe wyjście video do zewnętrznego wyświetlacza lub monitora. NPL-1T umożliwia zapis zdjęć i krótkich filmów w wewnętrznej pamięci z możliwością zgrania do komputera. Funkcja ta zwiększa świadomość sytuacyjną użytkowników oraz daje możliwość skuteczniejszego dokumentowania zaistniałych zdarzeń.

Zakupione w 2024 r. urządzenia termowizyjne i noktowizyjne są wykorzystywane od kilku lat przez Straż Graniczną. Zyskały duże uznanie użytkowników oraz ekspertów z dziedziny optoelektroniki Wydziału Optoelektroniki Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG.

Dodatkowym atutem decydującym przy wyborze oferty ww. asortymentu jest udzielenie przez Producenta PCO S. A., która wchodzi w skład kapitałowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), długiego okresy gwarancyjnego wsparcia serwisowego (gwarancji) tj.:

Monokulary noktowizyjne MU-3AM – 6 lat gwarancji i wsparcia serwisowego,

Kamery termowizyjne niechłodzone NPL-1T – 7 lat gwarancji i wsparcia serwisowego.

Są to pierwsze zakupy ww. urządzeń optoelektronicznych w 2024 roku zrealizowane z Funduszu Pomocy na rok 2024 r. Ostatnie zakup zostały zrealizowane w grudniu 2023 r.

Urządzenia będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy SG w bezpośredniej ochronie granicy RP z Ukrainą.

W styczniu br. rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej kpt. Anna Michalska podkreśliła, że do funkcjonariuszy Straży Granicznej trafi łącznie 266 nowych urządzeń optoelektronicznych. Wśród nich są m.in. monokulary noktowizyjne MU-3AM i termowizyjne MT-1 oraz kamery termowizyjne NPL-1T. Łączny koszt sprzętu wynosi prawie 14 milionów złotych.

Jak informowaliśmy, w październiku ub. roku Straż Graniczna podpisała umowy na dostarczenie nowych monokularów termowizyjnych i noktowizyjnych oraz lornetek termowizyjnych od PCO S.A., wchodzącego w skład grupy kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Sprzęt w większości miał być dostarczony w ub. roku.

Pierwsza umowa podpisana 16 października dotyczyła 41 kompletów monokularów noktowizyjnych MU-3AM. Wartość zamówienia – jak informuje SG – to 2 269 350 złotych brutto (cena jednostkowa to 55 350 zł brutto). Monokulary do 27 grudnia tego roku miały trafić do jednostek Straży Granicznej.

Jak podkreśla producent, MU-3AM to obecnie jedno z najlżejszych urządzeń noktowizyjnych na świecie. Jego masa bez baterii o 265g. Dzięki zastosowaniu optyki asferycznej urządzenie jest także znacznie krótsze od dotychczas produkowanych monokularów – całkowita długość to 97mm. Noktowizor może pracować w zestawie z nasadką termowizyjną ClipIR, umożliwiając w ten sposób obserwację w trybie fuzji obrazów: noktowizyjnego i termalnego. Możliwy jest także montaż dwóch urządzeń MU-3AM na mostku i wykorzystanie ich jako gogli noktowizyjnych (MU-3ADM) dla kierowców wozów bojowych. Monokular może być montowany na każdym typie hełmu. Monokular MU-3AM może także współpracować z zamontowanym na broni celownikiem kolimatorowym tworząc noktowizyjny system celowniczy.

23 października SG podpisała także drugą umowę na dostawę 40 kompletów monokularów termowizyjnych MT-1. Wartość zamówienia to 1 948 320 złotych brutto (cena jednostkowa to 48 708 zł brutto). To także – co podkreśla producent – jedno z najmniejszych urządzeń tego typu na świecie. Główny zespół monokularu to matryca bolometryczna 12µm o rozdzielczości 640×480, współpracująca z podzespołami elektronicznymi odpowiedzialnymi za obróbkę obrazu i wyświetlanie go na wyświetlaczu OLED. To rozwiązanie pozwala na użycie go jako ręcznego przyrządu obserwacyjnego lub modułu dołączanego do gogli MZN-1. MT-1 może być także wykorzystywany ze wszystkimi akcesoriami monokulara MU-3M, znacznie rozszerzając jego możliwości. Monokulary termowizyjne umożliwiają funkcjonariuszom prowadzenie obserwacji w warunkach nocnych i dziennych, niezależnie od pogody. Sprzęt – podobnie jak monookulary noktowizyjne – powinien trafić do formacji do 27 grudnia.

Trzecia podpisana (26 października) umowa dotyczy dostawy 35 kompletów lornetek termowizyjnych NPL-1T. Sprzęt ten umożliwia obserwację otoczenia w dzień i w nocy oraz w warunkach utrudnionej widoczności. Obraz termowizyjny jest prezentowany na dwóch wyświetlaczach OLED lub może być wysyłany poprzez cyfrowe wyjście video do zewnętrznego wyświetlacza nagłownego lub monitora. Lornetka umożliwia zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci z możliwością przegrania zdjęć do komputera. Podstawowym źródłem zasilania są 4 baterie typu AA, ale lornetka może być zasilana z zewnętrznego źródła w szerokim zakresie napięć. NPL-1T przystosowana jest do współpracy z wojskowym odbiornikiem GPS, umożliwiając wyświetlenie na ekranie współrzędnych geograficznych i czasu. Lornetka wyposażona jest w dodatkową przystawkę optyczną zwiększającą dwukrotnie powiększenie obrazu. Dodatkowo lornetka NPL-1T umożliwia orientacyjny pomiar odległości do celu o wysokości 1.75 m.

Kresy.pl / strazgraniczna.pl