Wielka Brytania przekaże Ukrainie 1600 sztuk broni przeciwpancernej

Wielka Brytania wyśle ​​na Ukrainę dziesiątki dział artyleryjskich i ponad 1600 sztuk broni przeciwpancernej w ramach najnowszych dostaw broni, aby wzmocnić obronę kraju przed Rosją, powiedział w czwartek sekretarz obrony Ben Wallace.

„Wraz z naszymi międzynarodowymi partnerami zapewnimy Ukrainie narzędzia do obrony swojego kraju przed nielegalną inwazją Putina” – powiedział Wallace w oświadczeniu.

Wallace powiedział, że Wielka Brytania dostarczy również systemy radarowe, setki dronów i ponad 50 000 sztuk amunicji.

@BWallaceMP annonces new🇬🇧 military aid package for 🇺🇦

✅ 20 M109 155mm self-propelled guns & 36 L119 105mm artillery guns

✅counter-battery radar systems, over 50,000 rounds of ammo

✅ more than 1,600 more anti-tank weapons

Thank you 🇬🇧! Let’s win this war!#StandWithUkraine

— Defence of Ukraine (@DefenceU) July 21, 2022