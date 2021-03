W ciągu 15 lat liczba firm utworzonych w Polsce przez Ukraińców wzrosła 10-krotnie

Według proimigracyjnej agencji Gremi Personal, Ukraińcy są dziś największą grupą zagranicznych przedsiębiorców zakładających swój biznes w Polsce, m.in. w branży transportowej. Często ściągają do swoich firm innych pracowników z Ukrainy, a także profilują swoją ofertę pod ukraińskich klientów.

Zdaniem Evgenija Kirichenko, prezesa zarządu Gremi Personal, firmy zajmującej się ściąganiem pracowników z Ukrainy i promującej imigrację zarobkową, w ciągu 15 lat liczba firm utworzonych w Polsce przez Ukraińców powiększyła się 10-krotnie.

„Obywatele Ukrainy to obecnie największa grupa zagranicznych przedsiębiorców zakładających swój biznes w Polsce. Stanowi aż 25 proc. ogólnej liczby firm zakładanych przez cudzoziemców” – powiedział Kirichenko.

Jak pokazują oficjalne dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w 2020 roku liczba przedsiębiorców indywidualnych będących obywatelami Ukrainy wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 22 proc., sięgając niemal 6 tys. Okazało się, że nawet pandemia czy kryzys gospodarczy z nią związany nie powstrzymały Ukraińców przed podjęciem własnej działalności gospodarczej w Polsce. Tworzą również firmy w branżach najbardziej poszkodowanych przez pandemię.

Gremi Personal podaje, że szczególnie atrakcyjna dla ukraińskich przedsiębiorców jest branża transportu międzynarodowego, w której Ukraińcy bardzo licznie pracują. Ponadto, właścicielami firm transportowych coraz częściej są migranci z Ukrainy, którzy wcześniej sami pracowali np. jako kierowcy ciężarówek lub zatrudniali ukraińskich kierowców. Agencja ta podaje jako pozytywny przykład jedną z takich firm, założoną 3 lata temu przez braci z Ukrainy. Zaznaczono przy tym, że firma koncentruje się na ściąganiu do pracy w Polsce innych kierowców-Ukraińców.

„Właścicielom firm ukraińskich łatwiej jest znaleźć solidnych truckerów, gdyż łączy ich wspólny język i narodowość” – czytamy w artykule. Podano też, że podobna sytuacja występuje też w branży budowlanej, gdzie coraz aktywniejsi są ukraińscy deweloperzy. Budują oni w naszym kraju nieruchomości komercyjne, a także inwestują w budowę kompleksów mieszkaniowych.

Ponadto, Ukraińcy tworzą również tzw. firmy kreatywne, zajmujące się obsługiwaniem ich rodaków, oferując usługi w języku ukraińskim. Kirichenko powiedział, że często otwierane są agencje marketingowe czy produkcje wideo, które rozpoczynają swoją pracę od obsługi „swoich”, a następnie szukają polskich klientów.

Jak wynika z przeprowadzonego w lutym br. przez Centrum analityczne Gremi Personal corocznego badania socjologicznego wśród ukraińskich imigrantów zarobkowych, w 2021 roku blisko 40 proc. z nich nie miało lub nie zamierzało założyć własnej działalności gospodarczej (rok wcześniej było to 25 proc.). Według Kirichenki, rosnące zainteresowanie inwestycjami biznesowymi to jeden z przejawów wysokiej intencji imigrantów ukraińskich, którzy pragną pozostać w Polsce i już nigdy nie chcą wracać do swojego kraju.

Jak pisaliśmy, od marca 2020 roku do lutego br. w Polsce wydano ponad 420 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. 72 proc. z nich stanowili Ukraińcy, zatrudniani głównie w budownictwie oraz w przetwórstwie przemysłowym. Z kolei w tzw. systemie oświadczeniowym, dotyczącym pracy do 6 miesięcy, 1,35 mln wpisów do ewidencji (87%) dotyczyło Ukraińców.

Według Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2019 roku w Polsce przebywało ponad 1,3 mln Ukraińców. Na początku marcowego lockdownu Polskę opuściło ponad 150 tys. ukraińskich migrantów zarobkowych. Latem Ukraińcy zaczęli masowo wracać do pracy w Polsce.

Na koniec ubiegłego roku w Polsce do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego było zgłoszonych 725 tysięcy cudzoziemców, czego 532,5 tysiąca (73%) było obywatelami Ukrainy. Taka liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS oznacza wzrost o 55 tysięcy w stosunku do lutego ub. roku, czyli stanu sprzed pandemii w Polsce.

Z raportu przygotowanego przez Grupę Impel wynika, że dla imigrantów z Ukrainy najpopularniejszym planem na przyszłość jest zamieszkanie na stałe w Polsce. Według głównych wniosków raportu, 41 proc. ankietowanych Ukraińców chce osiąść w Polsce na stałe, a 67 proc. jest zadowolonych z poziomu życia w naszym kraju. 20 proc. Ukraińców pracujących w Polsce rozważa możliwość wyjazdu na Zachód po otwarciu granic. Przy czym tylko 8 proc. chce wyjechać, jak tylko będzie to możliwe. Pozostali są skłonni wyjechać, jeśli znaleźliby tam pracę lub mogli liczyć na pomoc znajomych. 46 proc. nie rozważa wyjazdu na Zachód.

Ponad połowa ukraińskich gastarbeiterów (54 proc.) podejmuje się pracy długoterminowej, a tylko co czwarty z nich – pracy okresowej (25 proc.). W przypadku 9 proc. ankietowanych jest to samozatrudnienie, 6 proc. pracuje dorywczo, a taki sam odsetek deklaruje, że nigdzie nie pracuje. Zdecydowana większość ankietowanych Ukraińców wyraża zadowolenie ze swojej obecnej pracy (71 proc., w tym 37 proc. zdecydowanie) oraz sytuacji życiowej (67 proc., w tym 29 proc. zdecydowanie) w Polsce. Niezadowolenie w tych względach wyraża średnio co trzeci imigrant z Ukrainy. Co ważne, w raporcie zaznaczono, że „niemal połowa pracujących w Polsce obywateli Ukrainy już sprowadziła swoją rodzinę lub planuje się z nią połączyć w naszym kraju”.

