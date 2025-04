USA przekazały kanadyjskie pojazdy MRAP ukraińskim służbom bezpieczeństwa [+FOTO]

Stany Zjednoczone kontynuują wsparcie dla sił porządkowych na Ukrainie, dostarczając pojazdy odporniejsze na wybuchy w celu zwiększenia bezpieczeństwa w strefach wysokiego ryzyka.

Stany Zjednoczone przekazały kolejną partię pojazdów opancerzonych odpornych na miny (MRAP) ukraińskim służbom porządkowym, w ramach trwającego wsparcia dla struktur bezpieczeństwa wewnętrznego na Ukrainie. Pojazdy mają być wykorzystywane w rejonach wysokiego ryzyka, w pobliżu linii frontu oraz przy granicach państwowych.

Ambasador USA na Ukrainie Bridget A. Brink poinformowała o dostawie za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Jestem dumna, że pojazdy MRAP przekazane przez rząd USA wyruszają na pomoc ukraińskiej policji i służbie granicznej w ochronie ludności cywilnej” – napisała.

Brink zaznaczyła, że od początku bieżącego roku przekazano już 150 pojazdów typu MRAP, a kolejne 40 znajduje się obecnie w drodze. Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku, firma Roshel dostarczyła Ukrainie ponad 1500 transporterów opancerzonych i pojazdów MRAP, stając się jednym z kluczowych partnerów we wspieraniu obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Dostarczone pojazdy to modele Senator MRAP, produkowane przez kanadyjską firmę Roshel z siedzibą w Ontario. Konstrukcja pojazdu została zaprojektowana z myślą o mobilności jednostek oraz elastyczności operacyjnej. Senator MRAP jest już wykorzystywany przez ukraińską policję i służby graniczne, oferując dodatkową ochronę w operacjach przeciwdziałających infiltracji oraz w działaniach obrony cywilnej w rejonach szczególnie narażonych na ataki rosyjskie.

Pojazd może pomieścić do 11 osób, w tym strzelca, i został zaprojektowany tak, aby wytrzymać silne eksplozje. Według producenta, Senator MRAP jest w stanie przetrwać wybuch 25 kilogramów trotylu z odległości dwóch metrów.

Proud to see USG donated MRAP vehicles headed out to support the @npu_gov_ua & @DPSU_ua as they protect civilians. Since the start of 2025, 150 MRAPs have already been transferred to law enforcement partners with 40 more on their way. pic.twitter.com/i14mEsxgXI

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 8, 2025