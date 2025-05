Ukraińska Gwardia Narodowa otrzymała czołgi Leopard [+VIDEO]

Samochód papieski ma zostać zamieniony w "mobilną klinikę dla dzieci", podał portal Middle East Monitor. Inicjatywę tę realizują wspólnie Peter Brune, Sekretarz Generalny Caritas Szwecja i Anton Safar z Jerozolimy. Projekt uzyskał osobistą akceptację papieża Franciszka przed jego śmiercią. Według Palestyńskiej Agencji Informacyjnej WAFA papież powiedział - „Jeśli pomoże to dzieciom z Gazy, to zasługuje na to, by wykorzystać go w ten sposób” - przytoczył we wtorek portal Middle East Monitor.

W oświadczeniu prasowym Peter Brune poinformował, że dzięki mobilnej jednostce zespoły medyczne będą mogły dotrzeć do dzieci, które obecnie nie mają dostępu do leczenia z powodu niemal całkowitego załamania się systemu opieki zdrowotnej w Strefie Gazy. Jak podkreślił - „To nie jest tylko pojazd. To przesłanie, że świat nie zapomniał o dzieciach z Gazy”.