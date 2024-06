Ukraińcy twierdzą, że zniszczyli rosyjski Su-57

W niedzielę Ukraina przekonywała, że ​​jej siły uderzyły w rosyjski samolot bojowy stacjonujący w bazie lotniczej prawie 600 kilometrów od linii frontu.

Jak pisze portal Euronews, w niedzielę Ukraina poinformowała, że ​​jej siły uderzyły w rosyjski samolot bojowy stacjonujący w bazie lotniczej prawie 600 kilometrów od linii frontu. Twierdzenia pojawiają się po tym, jak zachodni sojusznicy zezwolili Kijowowi na użycie swojej broni do ograniczonych ataków na terenie Rosji.

Główny wywiad wojskowy Kijowa udostępnił zdjęcia satelitarne, które, jak twierdzi, pokazują następstwa ataku. Jeśli zostanie to potwierdzone, będzie to pierwszy znany udany atak Ukrainy na myśliwiec Su-57, dwusilnikowy myśliwiec stealth uznawany za najbardziej zaawansowany samolot bojowy Rosji.

Na jednym zdjęciu widać ślady czarnej sadzy i małe kratery rozmieszczone na betonowym pasie wokół zaparkowanego samolotu. Według Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy do strajku doszło w sobotę w bazie Achtubińsk na południu Rosji, około 589 kilometrów (366 mil) od linii frontu.

Nie było od razu jasne, jakiej broni użyto, ale odległość lotniska od Ukrainy sugeruje, że prawdopodobnie zostało ono trafione przez drony.

For the first time, a russian Su-57 jet was hit.

On June 8, 2024, a Su-57 multi-purpose fighter was hit on the territory of the Akhtubinsk air base in the Astrakhan region (russia), located 589 kilometers from the frontline.

Satellite images of the plane provide evidence of the… pic.twitter.com/XjgWxTEsa8

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 9, 2024