Szefowa KE: zginęło już ponad 100 tys. ukraińskich żołnierzy. Po protestach Ukrainy nagranie usunięto

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen oświadczyła, że jak dotąd ukraińska armia straciła już ponad 100 tys. zabitych. Strona ukraińska uznała to za „skandaliczne”, a liczbę za nieprawdziwą. Po kilku godzinach nagranie z wypowiedzią szefowej KE zniknęło z sieci.

W środę szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen zamieściła na swoim koncie na Twitterze nagranie, dotyczące Ukrainy. Mówiąc o wielkich stratach, jakie Ukraina poniosła w wyniku rosyjskiej agresji, podała też szacunki, według których jak dotąd poległo już ponad 100 tys. ukraińskich żołnierzy.

„Szacuje się, że jak dotąd ponad 20 tys. cywilów i ponad 100 tys. ukraińskich żołnierzy zostało zabitych” – powiedziała szefowa KE. Nie podała źródła tych danych.

Wypowiedź von der Leyen wywołała oburzenie na Ukrainie, ponieważ według narracji strony ukraińskiej, straty w armii mają być wielokrotnie mniejsze, przy czym od miesięcy informacje te nie są podawane do wiadomości publicznej. Ukraińskie media określiły dane, jakie przytoczyła szefowa Komisji, jako „niewiarygodne” i nieprawdziwe, a samą wypowiedź szefowej KE jako „skandaliczną”.

Sprawę skomentował m.in. rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Bohdan Senyk. Oświadczył, że nie może potwierdzić informacji von der Leyen, ponieważ dane o stratach wojskowych nie są informacją publiczną.

„Nie możemy potwierdzić tej liczby. Podkreślamy, że straty ukraińskiej armii są informacją służbową i podlegają ograniczeniom publikacji” – oświadczył Senyk. Dodał zarazem, że jeśli to, co zapowiedziała szefowa KE, tj. utworzenie specjalnego trybunału ds. rosyjskich zbrodni na Ukrainie, pozwoli pociągnąć Rosję do odpowiedzialności, to ukraińskie dowództwo „może tylko poprzeć działania, sprzyjające ukaraniu sprawców ludobójstwa narodu ukraińskiego”.

Z kolei przedstawiciel prezydenta Ukrainy, Serhij Nikiforow powiedział, że informacje o stratach ukraińskiej armii są „wrażliwe” i stąd może je ogłaszać wyłącznie głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, minister obrony lub sam prezydent.

Kilka godzin po publikacji, wpis z nagraniem von der Leyen został usunięty. Zamiast niego, zamieszczono to samo nagranie, ale z wyciętym fragmentem, w którym jest mowa o bardzo wysokich stratach ukraińskiej armii. Zostało to szybko, i z satysfakcją, odnotowane przez ukraińskie media. Oryginalne nagranie wcześniej upublicznił m.in. kanał Nexta.

The European Commission has raised the assessment of #Ukraine’s damage from the conflict from €385bn to €600bn, EC head @vonderleyen has said.

She also said that, according to the EC, Ukraine’s losses since the start of the war amounted to more than 100,000 soldiers. pic.twitter.com/UoI2Vj5KwE

— NEXTA (@nexta_tv) November 30, 2022