Najnowszy sondaż prezydencki przed debatą w Końskich

Według nowego sondażu CBOS – Rafał Trzaskowski cieszy się największym poparciem, wskazało go 33 proc. ankietowanych. Na Karola Nawrockiego zagłosowałoby 25 proc. respondentów, a Sławomir Mentzen uzyskał 17 proc. Frekwencja wyborcza wyniosłaby 74 proc.

Rafał Trzaskowski wygrywa w najnowszym badaniu CBOS, uzyskując 33 proc. poparcia. To spadek o 1 p.p w porównaniu z sondażem CBOS przeprowadzonym w dniach 17-20 marca. Wszedłby on do drugiej tury z Karolem Nawrockim, którego wskazało 25 proc. badanych. To wzrost o 2 p.p

Na trzecim miejscu znalazł się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. Uzyskał on 17 proc., co oznacza spadek o 4 p.p względem poprzedniego badania.

Kolejno respondenci wskazali kandydata partii Razem Adriana Zandberga. Poparłoby go 5 proc. pytanych. Szymon Hołownia spadł z czwartego na piąte miejsce, uzyskując 4 proc. poparcia.

Na Grzegorza Brauna startującego z własnego komitetu wyborczego chce głosować 3 proc. respondentów, a kandydatkę Lewicy Magdalenę Biejat poparłoby 2 proc. badanych.

Po 1 proc. głosów uzyskaliby Marek Jakubiak i Krzysztof Stanowski, na wynik poniżej 0,5 proc. mogliby liczyć: Artur Bartoszewicz, Joanna Senyszyn.

7 proc. badanych odpowiedziało, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 7-9 kwietnia. Respondentów zapytano, na kogo z przedstawionej im listy kandydatów najchętniej oddaliby głos w wyborach prezydenckich. Jak wynika z badania, frekwencja wyniosłaby 74 proc.

4 kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów:

Sławomir Mentzen,

Grzegorz Braun,

Rafał Trzaskowski,

Artur Bartoszewicz,

Karol Nawrocki,

Adrian Zandberg,

Szymon Hołownia,

Marek Woch,

Maciej Maciak,

Joanna Senyszyn,

Magdalena Biejat,

Marek Jakubiak,

Romuald Starosielec,

Paweł Tanajno,

Krzysztof Stanowski.

Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji kandydatur Dawida Jackiewicza i Wiesława Lewickiego uznając, że nie spełnili oni formalnych warunków wymaganych przepisami.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

W porównaniu do sondaży innych pracowni, dwaj główni kandydaci, tj. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zdobyli znacznie mniejszy wynik. Jedynie poparcie dla Sławomira Mentzena zostało na podobnym poziomie.

Według badania pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski z 8 kwietnia – na kandydata KO chciało 38,3 proc. zdecydowanych respondentów. Wynik taki oznacza zdecydowane wysforowanie się Trzaskowskiego przed kandydata PiS, który uzyskał wskazania 20,1 proc. Tyle że o ile notowania Trzaskowskiego wzrosły o 5,1 punktu procentowego, to Nawrocki stracił 5,2 pkt.

O krok od prześcignięcia Nawrockiego i szansy na drugą turę jest kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. Wskazało go 18,8 proc. respondentów, to jest o 0,8 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu United Surveys. Poprzednie sondaże również wskazywały na silną trzecią pozycję tego polityka, a nawet na możliwość zajęcia drugiej.

