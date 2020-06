Sekretarz Generalny ONZ: „Aktualnie potrzebne jest przywództwo światowe”

Pochodzący z Portugalii sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział w sobotę, że normalizacja sytuacji na świecie w związku z pandemią koronawirusa może nastąpić za 2-3 lata. Podkreślił jednak, że jest to scenariusz najbardziej optymistyczny. Wyraził opinię, że w obecnej sytuacji potrzebne jest „przywództwo światowe”.

Antonio Guterres, pochodzący z Portugalii sekretarz generalny ONZ oświadczył w sobotę, że normalizacja sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa może nastąpić na świecie za 2-3 lata – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). Dodał, że aktualnie potrzebne jest „światowe przywództwo”.

Guterres powiedział w sobotnim wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika „El Pais”, że koordynacja działań państw świata w walce z pandemią jest warunkiem powrotu do normalności.

Podkreślił, że w przypadku braku współpracy pomiędzy państwami może spełnić się pesymistyczna wizja. Jego zdaniem może ona spowodować „katastrofę dla półkuli południowej”, a także „depresję ekonomiczną na całym świecie, trwającą od 5 do 7 lat”.

Sekretarz generalny ONZ dodał, że w najbliższym czasie koniecznym będzie przestudiowanie genezy pojawienia się SARS-CoV-2, oraz procesu szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa na świecie. W jego opinii analizy wymagają także działania podjęte przez poszczególne kraje, a także Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Polityk zaznaczył, że nie posiada żadnych krytycznych uwag pod adresem kierownictwa WHO. „Znam ludzi z WHO i nie są oni kontrolowani przez żaden kraj. Zawsze działali w dobrej wierze, aby osiągnąć najlepszą koordynację działań pomiędzy krajami członkowskimi” – powiedział Guterres. Odniósł się w ten sposób do zarzutów formułowanych pod adresem WHO, sugerujących m.in. jej uzależnienie od Chin (co sugerował prezydent USA Donald Trump).

Wyraził opinię, że WHO „nie pomagała Chinom w ukrywaniu rzeczywistej sytuacji”. „WHO chciała mieć na początku pandemii dobre relacje z Chinami. Chciała zapewnić sobie z nimi współpracę” – dodał.

Guterres powiedział także, że aktualnie potrzebne jest „przywództwo światowe”. Jego zdaniem pomogłoby to w sposób efektywny zwalczyć pandemię. Nie sprecyzował czy miałaby się tym zająć ONZ, czy też inna instytucja.

Dodał, że jego zdaniem należy przeciwdziałać dwubiegunowemu ładowi na świecie (miał na myśli USA i Chiny). W jego opinii rola UE w „światowym przywództwie” nie może zostać zmarginalizowana.

