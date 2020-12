Reuters: Wycofanie żołnierzy amerykańskich z Niemiec staje pod znakiem zapytania

Kongres USA może zatrzymać plan prezydenta Donalda Trumpa dotyczący wycofania wojsk z Niemiec – poinformowała w piątek agencja prasowa Reuters.

Projekt ustawy wyraża między innymi poparcie dla dalszej obecności sił amerykańskich w Niemczech i ogranicza zdolność Departamentu Obrony do zmniejszenia liczby członków czynnej służby do poziomu 34,5 tysiąca.

Jest to sprzeczne z lipcową zapowiedzią Pentagonu, że wycofa około 12 000 z 36 000 żołnierzy z Niemiec, co jest konsekwencją długotrwałego sporu Trumpa z Berlinem o wydatki wojskowe.

Jeśli projekt ustawy zostanie zatwierdzony przez Trumpa przed upływem terminu wycofania wojsk, wydaje się również, że zamrozi on także jego plan obniżenia liczby żołnierzy w Afganistanie do 2500 z 4500. Wycofanie się Trumpa mogłoby wtedy nastąpić tylko po przeprowadzeniu oceny ryzyka, co jest długim i pracochłonnym procesem.

Doradcy komisji spodziewają się, że izba przyjmie projekt ustawy na początku przyszłego tygodnia, wysyłając go do Senatu. Potem miałby trafić do Białego Domu, żeby Trump mógł go podpisać lub zawetować.

Jak informowaliśmy wcześniej, Trump żąda od Kongresu uchylenia tak zwanej sekcji 230, części ustawy komunikacyjnej, która chroni Twittera, Facebooka i inne podmioty między innymi przed odpowiedzialnością za ingerencję w treści zamieszczane na portalach. Konserwatyści amerykańscy twierdzą, że giganci mediów społecznościowych traktują ich niesprawiedliwie.

„Niestety dla naszego narodu, wygląda na to, że senator Jim Inhofe nie włączy klauzuli o rozwiązaniu sekcji 230 do ustawy o obronie. To źle dla naszego bezpieczeństwa narodowego i uczciwości wyborów. Ostatnia szansa, żeby to zrobić. Będę wetował!” – napisał Trump na Twitterze.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2020

Republikański przewodniczący Senackiej Komisji Sił Zbrojnych senator James Inhofe z Oklahomy powiedział, że osobiście rozmawiał z Trumpem, wyjaśniając, że ustawa o obronie nie jest miejscem na wielką walkę technologiczną.

„Zgadzam się z jego odczuciami – powinniśmy pozbyć się 230”, powiedział Inhofe dziennikarzom w środę na Kapitolu po rozmowie z Trumpem. „Ale nie możęmy tego zrobić w tej ustawie”.

„Z dumą ogłaszamy ukończenie 60. dorocznej ustawy o autoryzacji obrony narodowej – ustawy, która wspiera nasze wojska, wspiera nasze rodziny i wzmacnia naszą obronę narodową” – poinformował później w mediach społecznościowych.

„Ale nie pozwala pozbyć się przywilejów „Big Tech” z sekcji 230, poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Będę wetował!” – powtórzył urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych.

But doesn’t get rid of Big Tech’s windfall, Section 230, a grave threat to National Security. I will VETO! https://t.co/QI7BfNc7hb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2020

