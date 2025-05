Reuters: Iran dostarczy Rosji wyrzutnie dla rakiet balistycznych

Źródła Reutera twierdzą, że dostarczenie w niedalekiej przyszłości Rosji wyrzutni dla irańskich rakiet balistycznych krótkiego zasięgu Fath-360 jest w zasadzie nieuchronne.

W sobotę agencja Reuters poinformowała, że Iran przygotowuje się do dostarczenia Rosji w niedalekiej przyszłości wyrzutni rakiet balistycznych krótkiego zasięgu Fath-360. Serwis powołał się dwóch zachodnich urzędników ds. bezpieczeństwa i urzędnika regionalnego, niewymienionych z nazwiska.

Systemy Fath-360 mają zasięg 120 km. Tym samym, Rosjanie mogliby użyć ich do ostrzeliwania ukraińskich pozycji na linii frontu, a także pobliskich celów wojskowych czy nawet skupisk.

We wrześniu 2024 roku USA poinformowały, że Iran dostarczył do Rosji rakiety tego rodzaju na dziewięciu okrętach pod banderą rosyjską. Trzy źródła poinformowały wówczas agencję Reuters, że transport nie obejmował wyrzutni. W reakcji na to Unia Europejska nałożyła na Teheran sankcje.

W ocenie źródeł agencji, dostawa wyrzutni Fath-360 jest „nieuchronna”. Rozmówcy Reutera odmówili jednak podania dalszych szczegółów oraz powodu, dla którego ich zdaniem wyrzutnie nie zostały dostarczone wraz z pociskami.

Wcześniej Rosja i Iran wcześniej, jakoby Teheran wysłał pociski lub jakąkolwiek inną broń, jakiej Rosjanie mogliby użyć przeciwko Ukrainie. Ukraińcy i ich sojuszniczy mają jednak dowody nato, iż Iran dostarczył Rosji tysiące dronów i pocisków artyleryjskich.

Reuters przypomina, że w ubiegłym miesiącu generał Christopher Cavoli, dowódca Centralnego Dowództwa USA powiedział kongresmenom, iż Iran przekazał Rosji ponad 400 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. Miało to być nawiązanie do Fath-360. Jednocześnie, nie było żadnych publicznych doniesień o tym, by Iran przekazał Moskwie jakiekolwiek inne rodzaje pocisków balistycznych krótkiego zasięgu lub że siły rosyjskie używały Fath-360.

Rozmówcy agencji uważają, że sprawa może skomplikować wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa, aby zorganizować zawieszenie broni i rosyjsko-ukraińskie rozmowy pokojowe. Zdaniem cytowanego urzędnika, pośrednie rozmowy nuklearne USA-Iran, w których pośredniczył Oman, są jednym z „kilku powodów” opóźnienia dostawy wyrzutni.

Zdaniem analityków mogło dojść do innej komplikacji. Iran prawdopodobnie musiał zmodyfikować europejskie, komercyjne ciężarówki, na których montował wyrzutnie dla własnych systemów Fath-360. Przypuszczalnie musiał zrobić to samo dla Rosji, biorąc pod uwagę ogromne straty pojazdów na Ukrainie.

Ponadto, analitycy twierdzą, że rozmieszczenie rakiet Fath-360 pozwoliłoby Rosji na przeznaczenie bardziej zaawansowanych pocisków, takich jak Iskander, do atakowania ważniejszych celów, np. infrastruktury krytycznej. To mogłoby nadwyrężyć obronę przeciwrakietową Ukrainy.

Reuters / Kresy.pl