Rośnie gotowość Ukraińców do obrony kraju z bronią w rękach [SONDAŻ]

Na Ukrainie przeprowadzono sondaż, w którym zbadano m.in. gotowość Ukraińców do obrony kraju – okazuje się, że z roku na rok jest ona większa.

Sondaż został wykonany przez pracownię „Rejtinh” w dniach 10-12 października w związku ze zbliżającym się, przypadającym 14 października świętem Dnia Obrońcy Ukrainy, ustanowionym w rzekomą rocznicę powstania tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Według wyników badania 85% respondentów uważało się za patriotów swojego kraju, 12% było przeciwnego zdania. Odsetek osób uważających się za patriotów był podobny we wszystkich regionach kraju, z lekką przewagą nastrojów patriotycznych na zachodzie. Stosunkowo najwięcej patriotów było wśród starszych respondentów, najmniej – wśród najmłodszych.

69% badanych pozytywnie oceniło ustanowienie święta państwowego Dnia Obrońcy Ukrainy w dniu 14 października. 23% miało do tego stosunek neutralny, a tylko 5% – negatywny. Najlepiej ocenili to mieszkańcy zachodu kraju, ale nawet na wschodzie Ukrainy 58 proc. ankietowanych miało do tego pozytywny stosunek.

59% ankietowanych wyraziło gotowość do obrony integralności terytorialnej Ukrainy z bronią w ręku w przypadku wystąpienia „odpowiedniego zagrożenia”. 32% było przeciwnego zdania. Jak zauważyła pracownia „Rejtinh” w 2019 chętnych do obrony Ukrainy było 56%, w 2017 roku – 54%, a w 2012 – 33%. Relatywnie więcej chętnych do obrony kraju jest na zachodzie (szczególnie w dawnej Galicji) i w centrum Ukrainy, wśród mężczyzn, respondentów w średnim wieku oraz wśród osób o relatywnie wysokich dochodach.

Sondaż został przeprowadzony metodą CATI wśród reprezentatywnej pod względem wieku, płci i zamieszkania próby 2000 dorosłych mieszkańców Ukrainy, z wyłączeniem Krymu i terenów zajętych przez donbaskich separatystów. Błąd badania wynosi nie więcej niż 2,2%.

Jak pisaliśmy, w 2014 roku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wyznaczył 14 października Dniem Obrońcy Ukrainy. Jest to święto Opieki Matki Boskiej oraz symboliczna data założenia ludobójczej tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii w 1942 roku (w rzeczywistości UPA powstała później), a także jej święto.

Kresy.pl / ratinggroup.ua