CBOS: Polacy bardziej sceptyczni wobec Stanów Zjednoczonych

W najnowszym sondażu CBOS odnotowano spadek pozytywnych ocen relacji polsko-amerykańskich. Coraz więcej osób uważa, że Polska mniej korzysta na współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

W kwietniu CBOS przeprowadził sondaż dotyczący ocen relacji polsko-amerykańskich. Wyniki badania wskazują na spadek pozytywnych ocen w porównaniu z wcześniejszymi latami.

Na pytanie o ocenę obecnych stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi 52 proc. respondentów odpowiedziało, że nie są one ani dobre, ani złe. Pozytywnie relacje oceniło 31 proc. badanych – w tym 29 proc. jako „raczej dobre” i 2 proc. jako „zdecydowanie dobre”. Negatywnie oceniło je 10 proc. ankietowanych – 9 proc. jako „raczej złe”, a 1 proc. jako „zdecydowanie złe”. Zdania w tej sprawie nie miało 7 proc. uczestników badania.

CBOS porównał wyniki z badaniem przeprowadzonym w marcu 2023 r., gdy prezydent USA Joe Biden odwiedził Warszawę i potwierdził zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w sprawy Ukrainy oraz wschodniej flanki NATO. Wówczas 80 proc. respondentów pozytywnie oceniało relacje między oboma krajami. Obecnie odsetek ten spadł do 31 proc., co oznacza niemal 50-punktowy spadek. Wzrosła natomiast liczba ocen ambiwalentnych – z 14 proc. do 52 proc. – oraz negatywnych – z 1 proc. do 10 proc.

Badani zostali także zapytani, która ze stron bardziej korzysta na wzajemnych relacjach. 42 proc. oceniło, że Polska i Stany Zjednoczone czerpią z nich korzyści w podobnym stopniu (spadek o 19 pkt proc. względem marca 2023 r.). 5 proc. wskazało, że większe korzyści ma Polska (spadek o 1 pkt proc.). Zdaniem 33 proc. relacje są korzystniejsze dla USA (wzrost o 15 pkt proc.), a 19 proc. odpowiedziało „trudno powiedzieć” (wzrost o 5 pkt proc.).

W badaniu poruszono również temat prezydentury Donalda Trumpa. Dla 60 proc. respondentów jego ewentualny powrót do władzy budzi obawy, 19 proc. wyraziło obojętność, 14 proc. nadzieję, a 7 proc. nie miało zdania.

Sondaż został przeprowadzony metodą mixed mode (CAPI, CATI i CAWI) w dniach 3–13 kwietnia 2025 r. na ogólnopolskiej próbie liczącej 1030 osób.

