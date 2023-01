Niemcy wyburzą wieś by rozszerzyć wydobycie węgla – starcia protestujących z policją [+VIDEO]

W poniedziałek pod niemiecką wioską Luetzerath doszło do starć aktywistów klimatycznych z policją. Ci pierwsi próbują zablokować rozbudowę kopalni węgla.



Jak zrelacjonowała w poniedziałek agencja informacyjna Associated Press Luetzerath w Nadrenii-Północnej Westfalii ma zostać zrównana z ziemią, aby umożliwić rozbudowę kopalni węgla brunatnego Garzweiler. Plan ten budzi opór aktywistów klimatycznych. To oni właśnie starli się w okolicy wsi z niemiecką policją, obrzuciwszy funkcjonariuszy fajerwerkami, butelkami i kamieniami. Jak podała za DPA amerykańska agencja sytuacja pod Luetzerath uległa już uspokojeniu tak, że policjanci wycofali się z miejsca budowy.

Lützerath is under attack. The coal industry wants to destroy the village of Lützerath: they are trying to evacuate the brave, pacifists activists who are holding grounds to protect our future. Follow @DanniPilger for live reporting.pic.twitter.com/caxgiY54lP — ᴊᴏᴀɴɪᴇ ʟᴇᴍᴇʀᴄɪᴇʀ (@JoanieLemercier) January 2, 2023

Protestujący wcześniej ustawili płonącą barykadę, a jeden przykleił rękę do drogi dojazdowej. Jednak ich akcja może zostać wznowiona ponieważ aktywiści mieszkają w domach opuszczonych przez byłych już mieszkańców wsi przeznaczonej do zniszczenia. Z nagrań wynika, że tak zwani aktywiści ekologiczni to anarchiści.

Administracja powiatu Heinsberg, w którym znajduje się Luetzerath wydała zarządzenie zakazujące ludziom wstępu do Luetzerath i upoważniające policję do przymusowego wywożenia z nich ludzi pozostających w miejscowości po 10 stycznia. Urzędnicy wezwali już działaczy ekologicznych do pokojowego zakończenia okupacyjnego protestu.

Associated Press podkreśla, że w obliczu obaw o bezpieczeństwo energetyczne Niemiec w związku z odchodzeniem od pozyskiwania surowców z Rosji, Berlin chce częściowej reaktywacji energetyki węglowej. Plan przewiduje również przedłużenie życia dwóch bloków elektrowni, które miały zostać wcześniej wyłączone, co najmniej do 2024 r., oraz zburzenie Luetzerath, aby rozszerzyć obszar wydobycia odkrywkowego.



Jeszcze przed kryzysem energetycznym związanym z wojną rosyjsko-ukraińską, sankcjami wobec importu surowców energetycznych z Rosji, Niemcy planowały pełne wyeliminowanie węgla z miksu energetycznego w ciągu 20 lat.

apnews.com/kresy.pl