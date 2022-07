The Jerusalem Post pisze o „polskim obozie śmierci”

W artykule o Janie Karskim opublikowanym w piątek na portalu The Jerusalem Post użyto frazy „polski obóz śmierci”. W obecnej wersji artykułu już jej nie ma, ale pozostała ona w twitterowym wpisie izraelskiej gazety.

„Jan Karski dwa razy ryzykował życiem wślizgując się do warszawskiego getta, by być świadkiem horrorów żydowskiego życia i śmierci, i udawał ukraińskiego strażnika, by przeniknąć do polskiego obozu śmierci w Bełżcu i być świadkiem deportacji Żydów na śmierć” – napisano na profilu The Jerusalem Post w twitterowej „zajawce” artykułu rabina z Florydy Eli Kavona o Janie Karskim.

Fraza „polski obóz śmierci” w odniesieniu do obozu w Bełżcu znalazła się również w samym artykule Kavona. Świadczy o tym zarchiwizowana wersja artykułu z 1 lipca w serwisie Web.archive.org. W aktualnej wersji artykułu na stronie The Jerusalem Post przymiotnika „polski” w odniesieniu do obozu w Bełżcu już nie ma.

Jan Karski risked his life twice by sneaking into the Warsaw Ghetto to witness the horrors of #Jewish life and death and he posed as a Ukrainian guard to infiltrate the Polish death camp of Belzec and witness the deportation to death of the Jews. – Opinionhttps://t.co/FQ47RbuNPU — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 1, 2022

Co ciekawe, Kavon nie przemilcza faktu, że zagłady Żydów dokonali Niemcy. Jest to wprost odnotowane w kilku miejscach w artykule, podczas gdy określenie „naziści” występuje w nim tylko raz.

W artykule zauważono jeszcze jeden błąd – obóz, do którego przedostał się Karski, znajdował się w Izbicy a nie w Bełżcu.

1. Jan Karski did not „infiltrate Belzec”. He has never entered the death camp, although he witnessed deportations from Izbica.

2. It is erroneous to name Bełżec a „Polish death camp”. It was part of the German Nazi infrastracture of extermination. — Michał Bilewic_ (@Michal_Bilewicz) July 4, 2022

Kresy.pl / jpost.com