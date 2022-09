Masowe manifestacje poparcia dla władz Iranu odpowiedzią na zamieszki [+VIDEO]

Po tygodniu przeradzających się w zamieszki przeciwników systemu politycznego Iranu, na ulice masowo wyszli w piątek zwolennicy władz Islamskiej Republiki.

Masowe manifestacje zwolenników obecnego systemu politycznego Iranu i jego zasad odbyły się w piątek. Centralna akcja odbyła się w stolicy kraju Teheranie, gdzie do tysięcy zgromadzonych przemówił prezydent Ebrahim Raisi. Nazwał on wychodzących na ulice przeciwników systemu Islamskiej Republiki „wrogami państwa”.

„Powodują zamieszki i niepokoje. Myślą, że takimi działaniami mogą zatrzymać naród. Ogłaszaliśmy wiele razy, że jeśli ktoś ma uczciwe uwagi, to będziemy ich słuchać. Jednak anarchii podważającej bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo ludzi, nikt nie będzie ulegał” – mówił Raisi, jak przekazał portal Euronews.

Zebrani, z licznymi flagami Iranu, portretami najwyższego przywódcy Alego Chamenejego, skandowali hasła potępiające protestujących przeciwko zasadom systemu politycznego Islamskiej Republiki Iranu, ale też przeciwko Izraelowi i USA.

Demonstrations against riots are taking place in Tehran and other cities of Iran today. pic.twitter.com/vk6q2bwM7O

— 301 Military (@301military) September 23, 2022