Coraz więcej Ukraińców jest gotowych oddać Rosji część ukraińskiego terytorium w zamian za pokój – wynika z badania KMIS. W ciągu kilku miesięcy odsetek wzrósł o blisko 10 pkt. proc., szczególnie na zachodniej Ukrainie.

Jak wynika z nowego badania socjologicznego, przeprowadzonego na Ukrainie przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS), przez ostatnie pół roku stopniowo wzrósł odsetek Ukraińców, którzy gotowi są na ustępstwa terytorialne, jeśli miałoby to doprowadzić do zakończenia wojny z Rosją.

Od maja 2022 roku do maja 2023 roku sytuacja pod względem była wśród Ukraińców stabilna. W tym okresie gotowość do ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji wyrażało około 8-10 proc. respondentów. Jednocześnie 82-87 proc. kategorycznie odrzucało taką możliwość.

Później jednak w badaniach zaczęto notować stopniowy wzrost udziały osób, które dopuszczały tego rodzaju opcję. W maju br. było to 10 procent ankietowanych, w październiku już 14 proc. Natomiast w grudniu zarejestrowano wręcz skokowy wzrost – do 19 procent.

Równolegle spadał odsetek przeciwników rezygnacji z ukraińskiego terytorium na rzecz Moskwy. W październiku takie osoby stanowiły 80 proc., a w grudniu już 74 proc.

Autorzy badania zwracają uwagę, że między majem a październikiem br. przyrost zwolenników ustępstw terytorialnych odnotowano głównie na południu i na wschodzie Ukrainy. Natomiast w ciągu ostatnich dwóch miesięcy takich opinii przybyło na zachodzie i w centralnej części kraju. Co ważne, na zachodniej Ukrainie wzrost był bardzo duży – z 9 proc. w październiku do aż 20 proc. w grudniu 2023 roku. Z kolei w centralnej części Ukrainy odsetek ten wzrósł z 10 do 15 procent. Na wschodzie to obecnie 25 proc., a na południu 22 procent.

Jednocześnie, na Południu i na wschodzie Ukrainy zmiany w odsetku Ukraińców gotowych do ustępstw są znacznie mniej zauważalne, choć socjolodzy w dalszym ciągu wskazują na negatywne tendencje.

Najwięcej przeciwników oddawania Rosji części terytorium jest obecnie w centrum Ukrainy (79 proc.) i na zachodzie (76 proc.). Na południu i na wschodzie to odpowiednio 76 i 79 procent.

Badanie przeprowadzono w dniach 29 listopada – 9 grudnia br.

Przypomnijmy, że jak pisze „The New York Times”, USA i Ukraina szukają nowej strategii po fiasku ukraińskiej kontrofensywy. Amerykanie intensyfikują też bezpośrednie doradztwo wojskowe udzielane Ukrainie, wysyłając do Kijowa trzygwiazdkowego generała.

pravda.com.ua / Kresy.pl