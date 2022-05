Polskie jabłka zablokowane w egipskich portach. Grozi to bankructwem polskich firm

Kilkaset kontenerów z polskimi jabłkami oczekuje na odbiór w egipskich portach. Egipscy importerzy chcieliby je odebrać, jednak Bank Centralny Egiptu blokuje im możliwość wymiany pieniędzy na obce waluty, przez co nie mogą zapłacić – poinformował Związek Sadowników RP w czwartek. Grozi to bankructwem polskich firm handlowych i problemami finansowymi sadowników. Zapowiedziano interwencję.

W 2021r. wyeksportowaliśmy na tamtejszy rynek niemal 160 tys. ton jabłek, czterokrotnie więcej niż w 2020 r. Znakomitą koniunkturę handlową pomiędzy naszymi państwami zatrzymała wojna na Ukrainie. Egipt jest od lat jednym z największych na świecie importerem zbóż, głównie pszenicy, natomiast Ukraina to największy producent i eksporter zbóż oraz olejów spożywczych. Sytuacja ekonomiczna Egiptu, która jest niestabilna, doprowadziła do ograniczenia importu produktów, które nie są podstawową żywnością np. jabłek – zwracają uwagę sadownicy w oświadczeniu. Podkreślili, że Bank Centralny Egiptu blokuje waluty wymienne, by zabezpieczyć możliwość zapłaty za import drożejących zbóż.

„Od kilku tygodni docierają do naszej organizacji sygnały od polskich eksporterów, iż problemy z płatnościami za wysłany towar z każdym dniem się nawarstwiają. W chwili obecnej sytuacja jest wręcz dramatyczna, bowiem kilkaset kontenerów z polskimi jabłkami oczekuje w porcie na odbiór ich przez egipskich importerów” – podkreśla Związek Sadowników RP.

Zaznaczają, że dochodzi do skrajnych sytuacji, w których jabłka znajdujące się w porcie są licytowane, jednak nie daje to gwarancji otrzymania pieniędzy przez polskich eksporterów. Alarmują, że grozi to bankructwem polskich firm handlowych i problemami finansowymi sadowników.

„W związku z powyższym zwróciliśmy się z prośbą do Premiera i Ministerstw o podjęcie rozmów z rządem Egiptu, mających na celu przywrócenie stabilności wymiany gospodarczej między naszymi państwami” – czytamy w oświadczeniu.

Zobacz także: Indie zakazują eksportu pszenicy ze skutkiem natychmiastowym

polskiesadownictwo.pl / Kresy.pl