Pierwsze loty kontrolne Bayraktar TB2 w Mirosławcu [+FOTO]

W 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu odbywają się pierwsze loty szkoleniowe polskich TB2 Bayraktar.



Jak poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego, polscy piloci operatorzy wykonali w czwartek w Mirosławcu pierwsze loty kontrolne BSP Bayraktar TB2. Od 2022 roku samoloty te są na wyposażeniu Wojska Polskiego, będą wykorzystywane zarówno do prowadzenia zadań obserwacyjnych, rozpoznawczych jak i misji bojowych.

Piloci-operatorzy i instruktorzy, którzy przeszli wcześniej przeszkolenie w Turcji, podtrzymują nawyki i operują w polskiej przestrzeni powietrznej systemami które zostały dostarczone do Wojska Polskiego pod koniec 2022 roku. Jednocześnie w Turcji szkolą się kolejni żołnierze 12BBSP, aby kontynuować loty na kolejnych zestawach, które dotrą do Mirosławca jeszcze w tym roku.

Polscy piloci operatorzy 🇵🇱 wykonali dziś w Mirosławcu pierwsze loty kontrolne BSP #BayraktarTB2W. Od 2022 roku samoloty te są na wyposażeniu #WojskoPolskie, będą wykorzystywane zarówno do prowadzenia zadań obserwacyjnych, rozpoznawczych jak i misji bojowych. #12BBSP pic.twitter.com/DMs4Qh19Tr — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) February 15, 2023

Bayraktar TB2 to taktyczny bezzałogowy system powietrzny (BSP) klasy MALE zdolny do prowadzenia zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR) oraz misji bojowych za pomocą kierowanych pocisków przenoszonych na czterech punktach podwieszeń pod skrzydłami. Bayraktar TB2 został wyposażony w system awioniki umożliwiający w pełni autonomiczne kołowanie, start, lądowanie i przelot. „Dron” ma 6,5 metra długości oraz 12 metrów rozpiętości. Osiąga długotrwałość lotu do 27 godzin. Masa startowa drona to 650 kilogramów, a maksymalna prędkość to około 180 km/h.

Pierwsze drony Bayraktar TB2 dotarły do bazy w Mirosławcu w październiku. „To jest ważny etap w procesie modernizacji Wojska Polskiego. Rozpoczynamy proces wyposażania jednostek wojskowych w Bayraktary. Zamówiliśmy te drony jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę” – mówił Błaszczak podczas swojego wystąpienia.

Wicepremier @mblaszczak przekazał dziś żołnierzom 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych pierwsze egzemplarze bezzałogowych systemów #Bayraktar TB2. pic.twitter.com/WdB0N3dgZH — Ministerstwo Obrony Narodowej ?? (@MON_GOV_PL) October 28, 2022

W ostatnich miesiącach pierwsi polscy instruktorzy i użytkownicy systemu Bayraktar TB2 odbyli szkolenia w Turcji. Pierwsze szkolenia zakończyły się w połowie września. Kolejnym krokiem na drodze przyjęcia i wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP tych bezzałogowców będą testy odbioru końcowego, które zostaną zrealizowane w najbliższych tygodniach.

Pierwsza grupa polskich ?? pilotów, operatorów i personelu technicznego z #12BBSP z Mirosławca, obsługującego rozpoznawczo-bojowe bezzałogowe statki powietrzne #Bayraktar TB2, zakończyła szkolenie w tureckim ?? centrum treningowym koncernu produkującego maszyny. pic.twitter.com/a7C0J4eLzF — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 16, 2022

Polonya Ordusu envanterine girecek #BayraktarTB2’lerde görev yapacak Polonyalı kursiyerlerimiz başarıyla mezun oldu. Tebrik ederiz. ???? Congratulations to Polish trainees and instructors who have successfully graduated to operate #Bayraktar TB2s. pic.twitter.com/IsXlivROCN — BAYKAR (@BaykarTech) September 16, 2022

MON przypomina też, że w skład każdego zestawu wchodzi 6 uzbrojonych dronów Bayraktar TB2. Łącznie Polska pozyska 24 bezzałogowce. Kontrakt obejmuje również dostawę m.in. mobilnych stacji kontroli, radarów SAR, symulatorów oraz zapas części zamiennych. Ponadto, umowa przewiduje dostarczenie naprowadzanych laserowo kierowanych pocisków rakietowych typu MAM-L o zasięgu 15 km i MAM–C o zasięgu 5 km. Zaznaczono, że broń ta umożliwi „realizację pełnego spektrum zadań taktycznych zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem systemu”.

Jak informowaliśmy, Polska kupiła 24 drony bojowe Bayraktar TB2 od tureckiego przemysłu. Umowa z tureckim przemysłem obronnym zakłada także pakiet logistyczny oraz szkoleniowy. Przedsiębiorstwo będzie zajmowało się serwisowaniem bezzałogowych maszyn Bayraktar TB2. Zawarcie umowy, w maju 2021 roku, odbyło się z pominięciem przetargu, w ramach tzw. pilnej potrzeby operacyjnej. Umowa na Bayraktary opiewa na kwotę 270 milionów dolarów. Ostatnie z 24 zamówionych dronów mają dotrzeć nad Wisłę do końca 2024 roku.

Kresy.pl