ONZ chce zaszczepienia trzech procent populacji biednych państw w ciągu półrocza

W ramach programu COVAX ONZ chce zapewnić darmowe dostarczenie szczepionek przeciwko koronawirusowi SARS CoV-2 także do biednych krajów rozwijających się.

Podstawowym wyzwaniem w walce z koronawirusem jest konieczność masowych szczepień na obszarze wszystkich kontynentów i wszystkich krajów, tak by uniemożliwić zawlekanie wirusa do państw, w których populacje utraciły już poszczepienną odporność. Tymczasem wiele biedniejszych państw nie stać na zakup odpowiedniej ilości szczepionek i zorganizowanie ich dystrybucji, ze względu na konieczność ich chłodzenia. Brak możliwości w tym względzie ogłosił na przykład Kirgistan.

Z tego powodu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) oraz grupa kooperacyjna do spraw szczepionek GAVI współpracują w ramach programu COVEX koordynowanego przez ONZ.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku w ramach tego programu ma zostać nieodpłatnie przekazanych 337.2 mln dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi, podał w środę portal telewizji Al Jazeera. Mają one trafić do 145 biedniejszych państw. Dostawy tych kontyngentów szczepionek w ramach programu mają rozpocząć się już w lutym. Do połowy roku wszystkie biorące udział w programie państwa powinny uzyskać poziom wyszczepienia na poziomie 3 proc. populacji.

Największymi beneficjantami programu COVAX będą Indie (97.2 mln dawek), Pakistan (17.2 mln), Nigeria (16 mln), Indonezjaa (13.7 mln), Bangladesz (12.8 mln) i Brazylia (10.6 mln).

W zdecydowanej większość w ramach programu dystrybuowana będzie szczepionka koncernu Astra-Zeneca.

aljazeera.com/kresy.pl