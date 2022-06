Media: Cypr zablokował zakaz kupowania przez Rosjan nieruchomości w UE

Szef obwodu ługańskiego przekazał w telewizji ukraińskiej, że siły rosyjskie weszły w głąb miasta. Zaznaczył, że Rosjanie przebili się od przedmieść do miejsca, gdzie znajduje się budynek hotelu Mir oraz "troszeczkę dalej w głąb miasta".

#Russian troops have advanced inside #Severodonetsk, street fighting continues, said the head of the #Luhansk regional administration, Serhiy Haidai. pic.twitter.com/jyVqpYZbF0