Łukaszenko zaprosił papieża na Białoruś

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko złożył gratulacje nowemu papieżowi Leonowi XIV z okazji jego wyboru na zwierzchnika Kościoła katolickiego i zaprosił go na Białoruś.

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko przesłał gratulacje nowo wybranemu papieżowi Leonowi XIV – poinformowała służba prasowa białoruskiego przywódcy, cytowana przez agencję BelTA.

“Serdecznie gratuluję wyboru na urząd Zwierzchnika Kościoła Rzymskokatolickiego i Głowy Stolicy Apostolskiej. Bezinteresowna i gorliwa służba Bogu i ludziom, oddanie najwyższym ideałom duchowym doprowadziły Waszą Świątobliwość do nowego, bardzo odpowiedzialnego etapu misji, która wiąże się z nadziejami milionów wiernych na całym świecie” – napisał Łukaszenko w liście gratulacyjnym.

” Z zadowoleniem odnotowuję, że w ostatnim czasie relacje między Republiką Białorusi a Stolicą Apostolską charakteryzują się pozytywną dynamiką, a nasze wizje sposobów rozwiązywania aktualnych problemów współczesnego świata są zbieżne” – podkreślił prezydent.

Łukaszenko odniósł się również do planowanego otwarcia ambasady Białorusi przy Stolicy Apostolskiej. “Jestem przekonany, że niebawem przybycie ambasadora Białorusi do Watykanu i otwarcie ambasady przy Stolicy Apostolskiej nadadzą nowy impuls naszej współpracy w duchu zaufania i wzajemnego zrozumienia” – oświadczył.

Na zakończenie prezydent Białorusi zaprosił papieża do złożenia wizyty w swoim kraju. “Będę bardzo rad gościć Waszą Świątobliwość na naszej gościnnej ziemi, gdzie chrześcijaństwo od dawna stanowi istotny element życia społecznego i kultury Białorusinów. Życzę Waszej Świątobliwości zdrowia, siły, inspiracji w posłudze duszpasterskiej, a także odwagi i sukcesów w umacnianiu pokoju oraz rozwoju dialogu międzyreligijnego” – napisał Łukaszenko.

Zobacz też: “Odpowiedź nadejdzie bez wahania”. Łukaszenko grozi Zachodowi

Nowym Biskupem Rzymu został kardynał Robert Francis Prevost OSA , który przyjął imię papieskie Leon XIV.

Sześćdziesięciodziewięcioletni kard. Robert Francis Prevost to pierwszy papież augustianin i drugi po Franciszku papież z kontynentu amerykańskiego, choć w przeciwieństwie do swego poprzednika, pochodzi z Ameryki Północnej. Nowy Biskup Rzymu urodził się 14 września 1955 roku w Chicago, w stanie Illinois, jako syn Louisa Mariusa Prevosta, pochodzenia francusko-włoskiego, oraz Mildred Martínez, pochodzenia hiszpańskiego. Ma dwóch braci – Louisa Martina i Johna Josepha.

Witając wiernych, Leon XIV powiedział: „Niech pokój będzie z wami wszystkimi, najdrożsi bracia i siostry. Takie było pierwsze pozdrowienie Chrystusa zmartwychwstałego, Dobrego Pasterza, który oddał życie za Bożą owczarnię. Ja także chciałbym, by to pozdrowienie pokoju dotarło do naszych serc, dotarło do waszych rodzin, do wszystkich ludzi, gdziekolwiek się znajdują, do wszystkich ludów, do całej ziemi. Pokój wam!”

Kresy.pl/Biełta