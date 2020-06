YouTube stworzył wielomilionowy fundusz na wsparcie dla murzyńskich artystów

Amerykański potentat cyfrowy YouTube zapowiedział stworzenie funduszu o wartości 100 milionów dolarów, które mają zostać przeznaczone na wsparcie murzyńskich młodych twórców.

Prezes YouTube Susan Wojcicki zapowiedziała, że pieniądze zostaną w ramach kilkuletniego programu wydane na „wzmacnianie i rozwijanie głosów czarnych twórców i artystów oraz ich historii”, jak zacytował w zeszłym tygodniu portal Variety. „W YouTube wierzymy, że czarne życie ma znaczenie i wszyscy musimy zrobić więcej, aby zlikwidować rasizm systemowy” – napisała na swoim blogu Wojcicki – „Dokładamy wszelkich starań, aby działać lepiej jako platforma do centrowania i wzmacniania czarnych głosów i perspektyw”.

W ramach nowego projektu YouTube upublicznił na sobotę przekaz na żywo składający się na dyskusji na żywo oraz występów muzycznych. Dochód jaki wypracuje zamieszczony na portalu materiał ma być pierwszym wkładem do funduszu. Dyskusje miały dotyczyć rasizmu i dyskryminacji na tle rasowym, które, według organizatorów, stanowią nadal poważne problemy w Stanach Zjednoczonych.

W ramach dyskusji „Złóż świadectwo, działaj” wzięło udział kilkudziesięciu piosenkarzy, muzyków, prezenterów, krytyków i działaczy społecznych.

Akcja YouTube wpisuje się w trwającą od ponad 3 tygodni wystąpienia ludności murzyńskiej w USA. Ich przyczynkiem stało się zabójstwo czarnoskórego George’a Floyda, mieszkańca Minneapolis przez tamtejszego policjanta. Incydent doprowadził to do manifestacji i protestu organizowanych pod hasłem BlackLivesMatter. Objęły one większość stanów. W wielu miejscach dochodziło do zamieszek i rabunków. Protestujący uważają, że społeczność Afroamerykanów nada jest celem zinstytucjonalizowanej dyskryminacji.

