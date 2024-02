Koreański kredyt na zakup uzbrojenia. Minister zapewnia Polskę, że „wszystko jest na dobrej drodze”

Szef komisji obrony narodowej Andrzej Grzyb (PSL) powiedział, że południowokoreański minister zapewnia, iż wszystko zmierza w dobrym kierunku w sprawie wydania przez koreański parlament zgody na wyższy limit kredytowy dla Polski na zakup broni od Korei Południowej.

W czwartek w Sejmie odbyło się spotkanie szefa komisji obrony narodowej Andrzeja Grzyba (PSL, Trzecia Droga) z ministrem południowokoreańskiego Urzędu Zamówień Obronnych DAPA, Eonem Dong-Hwanem.

W relacji ze spotkania dla PAP Grzyb wyjaśnił, że dotyczyło ono dalszej współpracy polsko-koreańskiej w zakresie obronności. Rozmawiano o umowach ramowych, „które muszą zostać wypełnione treścią” oraz „tych, które wymagają realizacji”.

„Pierwszym etapem są zakupy, a drugim polonizacja sprzętu, poprzez stworzenie ośrodków serwisowania, a następnie produkcji” – zaznaczył poseł. Doprecyzował, że chodzi tu głównie o czołgi K2 w wersji PL i o program amunicyjny, który najprawdopodobniej zostanie rozszerzony.

„Bardzo cieszy nas, że strona koreańska jest żywo zainteresowana polonizacją sprzętu” – zaznaczył polityk PSL. Podkreślił, że główną zaletą południowokoreańskiego sprzętu jest jego interoperacyjność z systemami NATO, zaś Koreańczycy są gotowi dostarczyć go Polsce „właściwie od ręki”.

Szef komisji obrony podkreślił, że z tego względu nikt w Polsce nie podważa zasadności współpracy z Koreą, nawiązanej przez rząd PiS. Ponadto, obecny rząd wysyła „bardzo ważny sygnał” Koreańczykom – że „ma dobrą wolę kontynuowania modernizacji Sił Zbrojnych z komponentem koreańskim”. Zaznaczył, że koalicja nie zamierza „robić żadnych rewolucji” w tej sprawie.

Andrzej Grzyb zaznaczył też, że kluczową kwestą dla rządu są w tej sprawie finanse. „Strona koreańska robi pewne wysiłki, które powinny się zmaterializować przed końcem kadencji ich parlamentu. Mówię o zgodzie dla banku, który ma uzyskać wyższy limit kredytowy dla Polski” – wyjaśnił. „Minister Dong-Hwan zapewnił, że wszystko jest na dobrej drodze, by do tego doszło” – dodał.

Jak podał na początku lutego portal Business Korea, rządząca Koreą Płd. Partia Władzy Ludowej (PPP) nada priorytet przyjęciu poprawki do ustawy, która umożliwi sfinansowanie wartej 30 bln wonów (ok. 90 mld zł) umowy na zakup uzbrojenia przez Polskę. Nowela ma być głosowana jeszcze w tym miesiącu na specjalnej sesji parlamentu. Chodzi o to, by zdążyć przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi. Partie rządzące i opozycyjne uzgodniły zwołanie na 19 lutego nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Narodowego, z sesją plenarna zaplanowaną na 29 lutego. Tym samym, w ciągu 10 dni poprawka do ustawy o Eximbank będzie musiała przejść przez odpowiednie komisje. Zmiana ustawy jest niezbędna do sfinalizowania drugiego kontraktu na eksport koreańskiego uzbrojenia do Polski.

Dodajmy, że w niedawnym wywiadzie dla Radia Zet szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o przyszłość kontraktów zbrojeniowych z Koreą Południową oświadczył, że „oferta, którą w części przedstawili Koreańczycy, współfinansowania czy kredytowania, jest nie do zaakceptowania… Za słaba i niemożliwa do zrealizowania”.

Pod koniec stycznia br. pisaliśmy, że ambitne, wielomiliardowe umowy eksportowe broni Korei Południowej z Polską mogą być zagrożone, ponieważ parlament w Seulu nie pracuje nad projektem ustawy niezbędnej dla ich zrealizowania. Obawy co do przyjęcia tych projektów ustaw i terminowej pożyczki dla Polski narastają, w związku ze zbliżającym się końcem kadencji parlamentu. Wybory mają odbyć się w kwietniu. Koniec kadencji to anulowanie wszystkich procedowanych projektów ustaw.

Dla Polski dostawy uzbrojenia z Korei Południowej miały być jednym z kluczowych sposobów szybkiego zwiększenia potencjału wojskowego. Rząd w Seulu wyrażał już zaniepokojenie czy dojdą one do skutku w związku ze zmianą władzy w Polsce. O problemach ze sfinansowaniem tych kontraktów premier Donald Tusk mówił jeszcze pod koniec ubiegłego roku.

PAP / Bankier.pl / Kresy.pl