Maduro powiedział w wywiadzie udzielonym w niedzielę, że jest gotów pracować na rzecz normalizacji stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, pomimo utrzymujących się sankcji paraliżujących jego kraj. Maduro wygosił te słowa kilka dni po tym, jak wenezuelska opozycja zdecydowała w piątek o odwołaniu Juana Guaido ze stanowiska uznawanego przez siebie prezydenta tymczasowego . Guaido został w tej roli w 2019 r. uznany przez wiele krajów zachdonich, w tym Polskę i USA.

„Wenezuela jest gotowa, całkowicie gotowa, do podjęcia kroków w kierunku procesu normalizacji stosunków dyplomatycznych, konsularnych i politycznych z obecną administracją USA i przyszłymi administracjami” – powiedział Maduro w wywiadzie transmitowanym przez wenezuelską telewizję państwową, której fragment przytoczył w poniedziałek portal francuskiej gazety "Le Monde".



Chociaż administracja obecnego prezydenta USA Joe Bidena utrzymuje politykę formalnego nieuznawania rządu Maduro, w zeszłym roku wysłała delegatów do Caracas, aby się z nim spotkali i negocjowali między innymi wymianę więźniów. „Jesteśmy przygotowani do dialogu na najwyższym szczeblu, do relacji opartych na szacunku i chciałbym, aby promień światła dotarł do Stanów Zjednoczonych Ameryki, aby odwrócili kartę i porzucili swoją ekstremistyczną politykę, i przeszli do bardziej pragmatycznej polityki z szacunku dla Wenezueli” – powiedział jej obecny przywódca.