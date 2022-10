Jak otrzymywać Bitcoiny?

Prawdopodobnie słyszałeś lub czytałeś, że Bitcoin jest największą i wiodącą kryptowalutą. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z tą cyfrową walutą, możesz się zastanawiać, dlaczego wszyscy chcą ją zdobyć.

W 2021 r. Bitcoin osiągnął rekordowy poziom 65 000 USD za monetę. To skłoniło wielu ludzi do uznania, że jest to przyszłość pieniądza i finansów. Niektórzy jednak uważają go za zmienną modę, kojarzoną z historią działalności przestępczej. Obecnie coraz więcej osób rejestruje się na platformach takich jak Immediate Edge aby kupować i sprzedawać tę wirtualną walutę. Inni kupują Bitcoin na giełdzie kryptowalut i używają go do transakcji lokalnych, internetowych i międzynarodowych.

Mimo to sceptycy nie przeszkodzili wielu ludziom w przyjęciu Bitcoina. Ale w jaki sposób można nabywać Bitcoiny?

Uzyskiwanie Bitcoinów

Przyjmując Bitcoin od innego użytkownika, czy to osoby prywatnej, czy instytucji, udostępniasz mu swój adres Bitcoin. W ten sposób uzyskujesz adres Bitcoin w portfelu kryptowalutowym. Najlepiej, jeśli założysz portfel Bitcoin, aby zacząć otrzymywać tę kryptowalutę.

Portfele Bitcoin mogą się nieznacznie różnić. Jednak portfel Bitcoin jest tym sposobem, który można wykorzystać do otrzymywania tej wirtualnej waluty. Portfele Bitcoin są łatwe do skonfigurowania i użytkowania. Portfel Bitcoin pozwala użytkownikowi skopiować adres do schowka i przekazać go nadawcy za pośrednictwem aplikacji do obsługi wiadomości lub poczty elektronicznej.

Portfel Bitcoin może również udostępnić wersję adresu Bitcoin w postaci kodu QR. Dlatego osoba może wysłać Bitcoiny do Twojego portfela kryptowalutowego, skanując ten kod QR i potwierdzając transakcję.

Przewodnik krok po kroku jak otrzymywać płatności w Bitcoin

Jeśli prowadzisz firmę i chcesz otrzymywać płatności w Bitcoin, musisz najpierw skonfigurować kilka ustawień.

Biznesowy portfel kryptowalutowy: Twoja firma potrzebuje portfela kryptowalutowego do odbierania i przechowywania monet. Możesz również używać tego samego portfela do wysyłania kryptowaluty. Wybierz bezpieczny biznesowy portfel kryptowalutowy z przystępnymi opłatami transakcyjnymi. Uzyskaj adres Bitcoin: Portfel kryptowalutowy będzie miał adres Bitcoin. Teoretycznie możesz jednak mieć nowy adres dla każdej transakcji. Możesz również umieścić adres Bitcoin lub kod QR w miejscu, w którym klienci będą mogli go szybko zeskanować, aby zapłacić za usługi i towary. Zdobądź klucz prywatny: Klucz publiczny to Twój adres Bitcoin, podobnie jak konto bankowe. Oznacza to, że każdy może uzyskać do niego dostęp lub poznać go podczas wysyłania pieniędzy do Twojego portfela kryptowalutowego. Natomiast klucz prywatny powinien być dostępny tylko dla Ciebie i ukryty. Utrata klucza prywatnego oznacza utratę Bitcoinów znajdujących się w portfelu kryptowalutowym. Zintegruj procesor płatności Bitcoin: Zintegrowanie procesora płatności innej firmy wiąże się z ustawieniem bramki płatności w Twojej witrynie. Jest to jednak opcjonalne, ponieważ bez tego możesz otrzymywać Bitcoiny w swoim biznesowym portfelu kryptowalutowym. Niemniej jednak, procesor płatności sprawia, że przetwarzanie płatności Bitcoin jest szybsze.

Bitcoin umożliwia każdemu otrzymanie lub przekazanie dowolnej kwoty środków pieniężnych dowolnemu innemu użytkownikowi w dowolnym miejscu. Oznacza to, że nie potrzebujesz pozwolenia od żadnego rządu ani banku, aby wysyłać, otrzymywać lub używać Bitcoin. Przyjmując Bitcoin jako zapłatę za produkty lub usługi, możesz płynnie wkroczyć w świat kryptowalut.

Przemyślenia końcowe

Wiele osób chce otrzymać Bitcoin po uświadomieniu sobie jego potencjału. Ta wirtualna waluta umożliwia dokonywanie transakcji w dowolnym miejscu i czasie. Jest ona również pseudonimowa, ponieważ podczas transakcji nie ujawnia się danych osobowych. Można jednak prześledzić transakcje portfela Bitcoin w łańcuchu bloków (blockchain). Mimo to coraz więcej osób i firm na całym świecie akceptuje płatności w Bitcoin. Ponadto ta wirtualna waluta stała się towarem inwestycyjnym i zbywalnym, a niektórzy ludzie zarabiają duże pieniądze na inwestowaniu lub handlowaniu nią. Postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami, aby zacząć otrzymywać Bitcoin, jeśli dopiero zaczynasz.

Artykuł sponsorowany