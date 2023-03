Ceny gazu najniższe od półtorej roku

Po raz pierwszy od lipca 2021 roku cena gazu na hubie TTF spadła do 450 dolarów za tysiąc metrów sześciennych.

Informację taką podała w czwartek ukraińska agencja informacyjna UNIAN, podając cenę futuresów na kwiecień. Powołała się na dane ICE Futures. Agencja zwraca uwagę, że obniżenie ceny może być spowodowane dużymi rezerwami w podziemnych magazynach gazu w Unii Europejskiej, a także ciepłą wietrzną pogodą, która ograniczyła zużycie „błękitnego paliwa”.

Ceny na gaz zaczęły rosnąć długo przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Zaczęły bić rekordy na holenderskim węźle w sierpniu 2021 r. Potem stopniowo rosła.

Rozpoczęcie przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie stworzyło dodatkowy impuls jej wzrostu, bowiem do 2022 r. właśnie Rosjanie byli głównym dostawcą „błękitnego paliwa” na kontynent. Tymczasem sankcje wprowadzane przez Unię Europejską na Rosję w odpowiedzi na rozpoczęcie wojny oznaczały też marginalizowanie rosyjskiego gazu na unijnym rynku. Rodziło to obawy o jego deficyt.

Rosjanie pogłębiali kryzys sami podejmując decyzje utrudniające dostawy, czy to domagając się od państw unijnych uiszczania zapłaty za surowiec w rublach. Czy to zakręcając nitki gazociągu Nord Stream pod pretekstem napraw. We wrześniu dwie jego nitki zostały zresztą wysadzone, co niedawno skłoniło Rosjan do ich zaczopowania.

Ponieważ państwa unijne zdołały zapewnić sobie wypełnieni magazynów surowca dzięki dostawom z innych krajów, w tym z gazu skroplonego, już w lutym, w raz ze zbliżaniem się końca sezonu grzewczego, ceny błękitnego paliwa zaczęły wyraźnie spadać.

unian.net/kresy.pl