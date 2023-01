Erdogan ostrzega Greków: „Zachowujcie się”

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ostrzegł w środę Grecję, aby „zachowywała się dobrze”, jednocześnie chwaląc tureckie rakiety balistyczne Tajfun.

Jak poinformowały greckie media, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ostrzegł w środę regionalnego rywala Grecję, aby „zachowywała się dobrze”, jednocześnie chwaląc tureckie rakiety balistyczne Tajfun.

„Nie mieliśmy rakiety, a teraz, kiedy zbudowaliśmy naszą, Grecy spanikowali” – powiedział Erdogan według tureckich mediów. Prezydent Turcji szybko zwrócił uwagę, że pocisk ma zasięg 510 km, podkreślając, że to za mało. „Musimy zwiększyć go do 1000 kilometrów” – dodał.

„Uspokójcie się, zachowujcie się. Nie mamy problemów z Atenami. Nie dotykamy tych, którzy nas nie dotykają” – zaznaczył.

Tajfun to pocisk balistyczny krótkiego zasięgu opracowany przez Ankarę. Pocisk został wystrzelony próbnie nad Morzem Czarnym w październiku, uderzając w cel w odległości około 560 kilometrów, czyli o zasięgu ponad dwukrotnie większym niż pociski znajdujące się w arsenale tego kraju.

Roketsan zamieścił też w sieci nagranie, na którym zarejestrowano wystrzelenie rakiety z wyrzutni samobieżnej, z dwu-kontenerowym zasobnikiem.

#Turkish @roketsan #TAYFUN Missile System test firing completed.

At 06:50, the missile fired from the Rize-Artvin Airport MSB apron in the direction of Sinop, successfully hitting the target 561 km away in 458 seconds. pic.twitter.com/chSJs0hydQ

— International Defence Analysis (@Defence_IDA) October 18, 2022