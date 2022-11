Doradca Zełenskiego: Czekamy na decyzję Niemiec ws. Patriotów

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego poinformował na Twitterze, że władze Ukrainy oczekują na decyzję Niemiec w sprawie systemów Patriot.

„System Patriot i eskalacja – słowa, które nie mogą znaleźć się w jednym zdaniu. W obronie powietrznej nie chodzi o ofensywę, ale o ochronę dzieci i ludności cywilnej przed rakietami. Mądra inicjatywa Polski. Słuszne słowa Sekretarza Generalnego NATO. Czekamy na decyzję Niemiec” – czytamy.

„Patriot system” and „escalation” – words that cannot be in the same sentence. Air defense is not about offensives, but about protecting children and civilians from missiles. A wise initiative by Poland. Correct words of the NATO Secretary General. Waiting for Germany’s decision.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 27, 2022