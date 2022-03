Chińskie media donoszą o atakowaniu cywilów przez rosyjskie wojska [+VIDEO]

CGTN America donosił w piątek o atakowaniu cywilów przez rosyjskie wojska. CGTN to chiński kanał telewizyjny należący do państwowego nadawcy Centralnej Telewizji Chińskiej i nadający w języku angielskim.

CGTN America, kanał należący do państwowego nadawcy Centralnej Telewizji Chińskiej i nadający w języku angielskim, informował w piątek o atakowaniu cywilów przez rosyjskie wojska.

„Nagranie opublikowane przez siły ukraińskie rzekomo pokazuje rosyjski czołg strzelający do starszego cywila, gdy znajduje się on wśród czegoś, co wygląda na pozostałości zniszczonego budynku cywilnego w Mariupolu na Ukrainie. Rosja zaprzecza, jakoby atakowała ludność cywilną w swoich działaniach militarnych” – czytamy w opublikowanym przez CGTN wpisie.

Footage released by Ukrainian forces allegedly shows a Russian tank firing on an elderly civilian while it’s positioned among what appear to be the remains of a destroyed civilian building in Mariupol, Ukraine. Russia denies targeting civilians in its military action in Ukraine. pic.twitter.com/Sfh05a59UP — CGTN America (@cgtnamerica) March 18, 2022

Portal opisuje również kryzys uchodźcy we wschodniej Europie: „Ponad trzy miliony Ukraińców uciekło z kraju w wyniku działań militarnych Moskwy, w jednym z najgorszych kryzysów uchodźczych w Europie od zakończenia II wojny światowej”.

Over three million Ukrainians have fled the country in the wake of Moscow’s military operations, in one of the worst refugee crises in Europe since the end of World War II. pic.twitter.com/IP3crg7RFF — CGTN America (@cgtnamerica) March 18, 2022

Emergency services evacuated citizens from the building and reportedly had to put out a fire. pic.twitter.com/vtBlxq0GKQ — CGTN America (@cgtnamerica) March 18, 2022

Jak informowaliśmy, Stany Zjednoczone przekazały sojusznikom, że Chiny wyraziły gotowość wsparcia Rosji w inwazji na Ukrainę – podał Financial Times (FT) w poniedziałek. Rosja miała prosić Pekin o dostawy sprzętu wojskowego oraz pomoc ekonomiczną. Podobne informacje podało CNN. Wiadomość przekazana sojusznikom nie informowała o tym, kiedy Chińczycy mieliby dostarczyć wsparcia Rosjanom, ani jaki byłby poziom tego wsparcia – pisze Financial Times.

Wysoki rangą amerykański urzędnik zajmujący się kwestiami obrony przekazał w rozmowie z FT, że jeśli Chińczycy zdecydują się na materialne wsparcie Rosji w tej wojnie, to poczują konsekwencje.

FT pisze, że w ubiegłym tygodniu administracja USA poprosiła europejskich sojuszników o to, by przekonywali Pekin, że nie powinien pomagać Rosji w omijaniu sankcji.

Gazeta podkreśla, że chińscy dyplomaci przekonywali w swoich wypowiedziach, że działania Rosji są usprawiedliwione. Z kolei chińskie media powieliły przekaz, że Amerykanie pomogli Ukrainie zbudować laboratoria, w których tworzona jest broń biologiczna.

CNN podaje, że Rosja oczekuje od Chin zminimalizowania wpływu sankcji oraz dostarczenia dronów.

