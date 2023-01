Brytyjski wywiad: Możliwa kolejna tura „częściowej mobilizacji” w Rosji

Władze Rosji prawdopodobnie utrzymują otwartą możliwość kolejnej tury powołań rezerwistów w ramach „częściowej mobilizacji” na wojnę z Ukrainą – uważa brytyjski wywiad.

W poniedziałkowej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że 22 stycznia media podały, iż rosyjska straż graniczna uniemożliwiła opuszczenie Rosji mającym podwójne obywatelstwo kirgiskim imigrantom zarobkowym. Poinformowano ich, że ich nazwiska znajdują się na listach mobilizacyjnych.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 January 2023

