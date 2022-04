Brytyjscy ochotnicy schwytani przez siły rosyjskie poprosili o wymianę na Medwedczuka [+VIDEO]

Dwóch brytyjskich ochotników schwytanych na Ukrainie przez siły rosyjskie pojawiło się w poniedziałek w rosyjskiej telewizji państwowej i poprosiło o wymianę za Wiktora Medwedczuka, prorosyjskiego ukraińskiego polityka.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, dwóch brytyjskich bojowników schwytanych na Ukrainie przez siły rosyjskie pojawiło się w poniedziałek w rosyjskiej telewizji państwowej i poprosiło o wymianę za Wiktora Medwedczuka, prorosyjskiego ukraińskiego polityka.

Materiał został wyemitowany w państwowej telewizji Rossija 24. Obaj mężczyźni zwrócili się do brytyjskiego premiera Borisa Johnsona o wymianę ich na prorosyjskiego polityka. „Rozumiem sytuację. Chciałbym zaapelować do rządu o odesłanie mnie do domu, chciałbym znów zobaczyć moją żonę. Chcemy, by doszło do wymiany mnie i Aidena Aslina na pana Medwedczucka. Oczywiście byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w tej sprawie – mówił Shaun Pinner.

Myślę, że Boris powinien wysłuchać tego, co powiedziała Oksana. Jeśli Boris Johnson naprawdę troszczy się o obywateli brytyjskich, tak jak mówi, to pomoże – dodał Aiden Aslin.

BREAKING: Two British fighters captured by Moscow’s forces in Ukraine have appeared on Russian state TV and asked to be exchanged for a pro-Russian politician.

It was unclear how freely the two men, Shaun Pinner and Aiden Aslin, were able to talk.

More: https://t.co/SdeX5Z472e pic.twitter.com/6nBEX3sSGf

— Sky News (@SkyNews) April 18, 2022